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В Пермском крае турфирмам разрешили возобновить работу дистанционно
2020-06-15T16:19
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В Пермском крае турфирмам разрешили возобновить работу дистанционно

16:19 15.06.2020
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкВиды Перми
Виды Перми
© РИА Новости / Мария Ващук
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ПЕРМЬ, 15 июн - РИА Новости. Оперштаб по борьбе с COVID-19 разрешил турфирмам Пермского края возобновить работу для дистанционного общения с клиентами, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"Турфирмы будут работать без приема клиентов и с соблюдением всех норм безопасности. Предусматриваем выход по одному сотруднику турфирм на рабочие места. Это необходимо, чтобы дистанционно вести взаиморасчеты с клиентами. Кроме того, ряд организаций готовы начать продажу туров с 1 сентября. Спрос на это есть", - цитирует заместителя председателя правительства Пермского края Антона Клепикова пресс-служба краевой администрации.
В регионе с начала апреля до 23 июня действует режим самоизоляции. Власти запретили массовые мероприятия, также была приостановлена работа точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров и ряда других организаций.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2755 человек, в том числе у 68 за последние сутки, выздоровели 1543 пациента, на домашнем карантине остаются более 2,8 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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