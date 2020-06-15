Мотоциклетные группы МЧС несут дежурство в 31 регионе

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мотоциклетные группы экстренного реагирования Мотоциклетные группы экстренного реагирования МЧС России уже несут боевое дежурство на территории 31 региона страны, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе министерства.

"Сегодня мотогруппы спасателей созданы в 31 территориальном подразделении ведомства по субъектам РФ, а также в Ногинском спасательном центре МЧС России", - сказал собеседник агентства, добавив, что на вооружении спасателей в настоящее время находятся порядка 110 единиц высокоманевренной техники.

Представитель ведомства уточнил, что мотогруппы были созданы в ведомстве в 2010 году в целях повышения эффективности реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации с использованием высокоманевренных транспортных средств.

"За последние 5 лет группы экстренного реагирования применялись в 11 тысячах патрулирований, привлекались более 4 тысяч раз на пожарах. Мотоспасателями за 5 лет спасено свыше 630 человек на пожарах, первая помощь оказана 132 раза. На ДТП мотогруппы за 5 лет привлекались более 5 тысяч раз, в результате ими спасено более 700 человек, первая помощь оказана 727 раз", - добавил собеседник агентства.