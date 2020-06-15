https://ria.ru/20200615/1572956157.html
Мотоциклетные группы МЧС несут дежурство в 31 регионе
2020-06-15T16:18
2020-06-15T16:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Мотоциклетные группы экстренного реагирования МЧС России
уже несут боевое дежурство на территории 31 региона страны, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе министерства.
"Сегодня мотогруппы спасателей созданы в 31 территориальном подразделении ведомства по субъектам РФ, а также в Ногинском спасательном центре МЧС России", - сказал собеседник агентства, добавив, что на вооружении спасателей в настоящее время находятся порядка 110 единиц высокоманевренной техники.
Представитель ведомства уточнил, что мотогруппы были созданы в ведомстве в 2010 году в целях повышения эффективности реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации с использованием высокоманевренных транспортных средств.
"За последние 5 лет группы экстренного реагирования применялись в 11 тысячах патрулирований, привлекались более 4 тысяч раз на пожарах. Мотоспасателями за 5 лет спасено свыше 630 человек на пожарах, первая помощь оказана 132 раза. На ДТП мотогруппы за 5 лет привлекались более 5 тысяч раз, в результате ими спасено более 700 человек, первая помощь оказана 727 раз", - добавил собеседник агентства.
Он отметил, что мотоциклетные группы ведомства обеспечивали пожарную безопасность в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.