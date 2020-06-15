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Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
2020-06-15T17:55
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
красноярский край
происшествия
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А что они могли сделать если принятые Государственной Думой РФ, одобренные Советом Федерации РФ и подписанные Президентом РФ Законы не наделили правоохранительные органы никакими полномочиями для рассмотрения таких дел и адекватного реагирования на такие дела?
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красноярский край
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, красноярский край, происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

16:17 15.06.2020 (обновлено: 17:55 15.06.2020)
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
Как сообщалось, вечером 30 мая в деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края 12-летняя девочка со своей десятилетней сестрой пошла встречать коров, младшая сестра вернулась домой, а старшая осталась играть на детской площадке. Через некоторое время встревоженные родители начали поиски. Ее нашли убитой в заброшенном пожарном колодце.
Ранее сообщалось, что 1 июня был задержан 25-летний местный житель, который дал признательные показания и был заключен под стражу. Позднее полицейские задержали еще одного подозреваемого, 19-летнего жителя поселка Нижняя Тея, который в ходе допроса частично признал свою вину. Позже был задержан третий фигурант дела — 14-летний подросток.

"Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовных дел об убийстве и совершении преступлений сексуального характера в отношении 12-летней девочки, проживавшей в селе Нижняя Коя Шушенского района. <...> Председатель СК дал указание доложить обо всех обстоятельствах совершения преступлений в отношении ребенка и принятых мерах в рамках расследования уголовных дел по данным фактам", — говорится в сообщении.

Кроме того, Бастрыкин поручил дать принципиальную правовую оценку действиям или бездействию сотрудников всех ведомств, чье ненадлежащее исполнение обязанностей привело к трагедии, случившейся с девочкой.
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В ходе следствия было установлено, что в ноябре 2019 года мама погибшей девочки обращалась в следственные органы СК России, чтобы привлечь к ответственности одного из фигурантов дела за совершение сексуального насилия над девочкой в июне 2019 года. Следователи не стали возбуждать уголовное дело, так как к тому моменту подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Также следователи обращались к прокурору о передаче в свое ведомство материалов проверки об угрозе убийством девочки со стороны подростка. Прокурор отклонил ходатайство следователей, и органы МВД не стали возбуждать уголовное дело по данному факту. Помимо этого, сотрудники МВД не приняли мер в отношении подростка, уточнили в СК России.
"В настоящее время в целях установления объективной картины произошедшего и проверки иных лиц на причастность к преступлению по данному факту возбуждено уголовное дело <...> "Изнасилование малолетней". По факту необъективного установления всех обстоятельств, изложенных в ноябре 2019 года в заявлении матери девочки, должностные лица ГСУ СК России по Красноярскому краю привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — добавляется в сообщении.
Также в отношении сотрудников отдела инспекции по делам несовершеннолетних МО МВД России "Шушенское" проводится проверка по факту возможной халатности при проведении профилактической работы с подростком, который совершил действие сексуального характера в отношении малолетней девочки.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинКрасноярский крайПроисшествия
Популярные комментарии
А что они могли сделать если принятые Государственной Думой РФ, одобренные Советом Федерации РФ и подписанные Президентом РФ Законы не наделили правоохранительные органы никакими полномочиями для рассмотрения таких дел и адекватного реагирования на такие дела?
15 июня, 17:23
Фома Фомич
300317
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