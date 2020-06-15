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СМИ рассказали о загадочных смертях слонов в Ботсване
2020-06-15T16:15
ботсвана
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ботсвана, в мире

СМИ рассказали о загадочных смертях слонов в Ботсване

16:15 15.06.2020
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CC BY 2.0 / Kandukuru Nagarjun / Tusker TimСлон Тим в кенийском Национальном парке Амбосели
Слон Тим в кенийском Национальном парке Амбосели
CC BY 2.0 / Kandukuru Nagarjun / Tusker Tim
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Количество загадочных смертей слонов в Ботсване достигло 170 случаев, причина гибели животных по-прежнему неизвестна, сообщает местное издание Mmegi.
Как сообщает издание, первая туша слона была найдена около деревни Серонга 11 мая, и спустя месяц по-прежнему обнаруживаются трупы животных на различных стадиях разложения. Около двух недель назад образцы с туш слонов были направлены в ветеринарную лабораторию в Ондерстепоорт, в Преторию, в Южно-Африканскую Республику, однако они все еще ожидают рассмотрения.
"Лаборатория находилась на изоляции из-за коронавируса и лишь недавно возобновила деятельность", - приводит издание слова неназванных осведомленных источников.
Как передает издание, ситуация вокруг слонов вызывает обеспокоенность у местных неправительственных организаций, занимающихся вопросами дикой природы, частных ветеринаров и различных экспертов, по мнению которых правительство не допускает их к расследованию.
Слоны
5 мая, 03:35Туризм
В нацпарке в ЮАР сняли на видео, как слон пообщался с туристами
Первые сообщения о случаях смерти поступили 11 мая. Поскольку все туши были найдены нетронутыми, браконьерство как возможную причину смерти слонов исключили. При дальнейшем расследовании было установлено, что сибирская язва и отравление людьми не являются причинами их гибели.
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