СМИ рассказали о загадочных смертях слонов в Ботсване

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Количество загадочных смертей слонов в Количество загадочных смертей слонов в Ботсване достигло 170 случаев, причина гибели животных по-прежнему неизвестна, сообщает местное издание Mmegi

Как сообщает издание, первая туша слона была найдена около деревни Серонга 11 мая, и спустя месяц по-прежнему обнаруживаются трупы животных на различных стадиях разложения. Около двух недель назад образцы с туш слонов были направлены в ветеринарную лабораторию в Ондерстепоорт, в Преторию, в Южно-Африканскую Республику, однако они все еще ожидают рассмотрения.

"Лаборатория находилась на изоляции из-за коронавируса и лишь недавно возобновила деятельность", - приводит издание слова неназванных осведомленных источников.

Как передает издание, ситуация вокруг слонов вызывает обеспокоенность у местных неправительственных организаций, занимающихся вопросами дикой природы, частных ветеринаров и различных экспертов, по мнению которых правительство не допускает их к расследованию.