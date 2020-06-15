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Главный онколог Москвы стал почетным членом Ассоциации хирургов в США
2020-06-15T16:14
здоровье - общество
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здоровье - общество, москва

Главный онколог Москвы стал почетным членом Ассоциации хирургов в США

16:14 15.06.2020
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© Фото : Департамент здравоохранения города МосквыСпециалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков (в центре) с коллегами
Специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков (в центре) с коллегами
© Фото : Департамент здравоохранения города Москвы
Специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков (в центре) с коллегами. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Главный онколог Москвы, известный хирург Игорь Хатьков избран почетным членом Американской ассоциации хирургов.
"Это не Ассоциация, в которую можно вступить по желанию, заплатив вступительный взнос. Членов Ассоциации выбирают из американских хирургов, как правило, не ниже уровня профессора. Ассоциация в чем-то устроена по типу нашей Академии наук. Выборы проходят ежегодно, в них может участвовать ограниченное количество людей. В закрытом голосовании участвуют ведущие хирурги страны. Помимо этого, в Ассоциации существует почетное членство. И мне было приятно узнать, что в этом году моя кандидатура была предложена и получила единогласное одобрение", - сказал Хатьков РИА Новости.
Он отметил, что этой Ассоциации 140 лет, и за все это время всего 99 человек стали ее почетными членами.
"Могу сказать, что для меня это в определенной степени было неожиданностью. Никаких специальных усилий я не предпринимал. Меня номинировали иностранные коллеги, с которыми мы много работаем в области развития малоинвазивных хирургических технологий в онкологии. На сегодняшний день у нас в Центре (Московский клинический научный центр - ред.) порядка 70% операций у онкологических пациентов выполняются торако-лапароскопически. У нас один из самых больших в мире опытов выполнения таких операций при опухолях поджелудочной железы. С этими докладами и мастер-классами я и мои коллеги достаточно много ездим по миру, участвуем в мировых многоцентровых исследованиях, результаты которых публикуются в наиболее рейтинговых научных журналах. Результаты этой работы позволили выдвинуть мою кандидатуру", - добавил Хатьков.
Игорь Хатьков
17 января, 16:57
Главный онколог Москвы рассказал о лечении на ранних стадиях рака
Он также отметил, что вручение соответствующего диплома состоится в следующем году на съезде Ассоциации.
"Решение уже есть, я ему рад, благодарен нашему коллективу. Без моих учителей, коллег, без возможностей, которые в Москве есть на сегодняшний день в медицине, в онкологии, конечно, это было бы неосуществимо. Это заслуга большого количества людей. По сути, это ничего не меняет в повседневной работе, но это, безусловно, приятно, когда твоя работа высоко оценивается. Это еще одно свидетельство того, что мы работаем абсолютно на равных с ведущими специалистами мира", - добавил Хатьков.
Американская ассоциация хирургов основана в 1880 году и является старейшей и самой престижной хирургической организацией страны. В ее состав входят самые выдающиеся хирурги США и ведущие хирурги со всего мира, говорится на сайте ассоциации.
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Здоровье - ОбществоМосква
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