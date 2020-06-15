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Переболевшие COVID-19 москвичи сдали более 680 литров плазмы крови
2020-06-15T16:13
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Переболевшие COVID-19 москвичи сдали более 680 литров плазмы крови

16:13 15.06.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой ФГБУЗ КБ №85 ФМБА РоссииДонор сдает плазму крови
Донор сдает плазму крови
© Фото : предоставлено пресс-службой ФГБУЗ КБ №85 ФМБА России
Донор сдает плазму крови. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более 680 литров плазмы крови получено от более 1 тысячи москвичей, переболевших коронавирусом, сообщил в понедельник главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов.
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин посетил отделение переливания крови Городской клинической больницы №52. В ходе встречи с врачами и донорами мэр поздравил их с Всемирным днем донора крови, который отмечался накануне, 14 июня, и поблагодарил за доброе сердце и большой вклад в сбережение здоровья москвичей.
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"Около 1 тысячи доноров сдали плазму с антителами, 680 литров у нас получено, это позволит сформировать некий запас. Более 600 человек получили плазму. По предварительным результатам, есть повышение выживаемости у пациентов тяжелых групп при переливании плазмы. У пациентов средней тяжести переливание плазмы позволяет более чем вполовину уменьшить вероятность перехода на искусственную вентиляцию легких, 63%", - доложил мэру Буланов.
Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, всего за пять месяцев текущего года более 45,3 тысячи доноров осуществили более 63,4 тысячи донаций, в медицинские организации города выдано порядка 11,5 тысячи литров эритроцитов, более 24,8 тысячи лечебных доз тромбоцитов и 8,5 тысячи литров плазмы, что полностью покрывает существующие потребности.
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"По состоянию на 13 июня, донорами реконвалесцентной плазмы стали 1 102 человека. Плазму получили около 600 пациентов, из них на сегодня 324 человека выписались, 155 человек имеют ярко выраженную положительную динамику, остальные - под наблюдением. Проведенный научный анализ эффективности переливаний свидетельствует: для тяжелых больных, которые получают плазму, вероятность выздоровления увеличивается на 19%; для среднетяжелых - на 63% сократилось количество случаев, когда пациентов необходимо подключать к аппарату ИВЛ", - уточнили в пресс-службе.
"Москва стала первым регионом, в котором началась заготовка плазмы от доноров-реконвалесцентов COVID-19. Плазму переболевших коронавирусом принимают в 4 организациях: Центр крови им. О.К. Гаврилова (ул. Бакинская, 31); НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского (Большая Сухаревская площадь, д. 3); больница №52 (ул. Пехотная, 3); больница им. М.П. Кончаловского (г. Зеленоград, Каштановая аллея, 2, стр. 1)", - сообщили в пресс-службе.
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Там уточнили, что переливание плазмы заболевших осуществляется в девяти больницах города: НИИ имени Н.В. Склифосовского, ГКБ №52, ГКБ №67, ГКБ №23 имени И.В. Давыдовского, ГКБ №57 имени Д.Д. Плетнева, ГКБ №68 имени В.П. Демихова, ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ имени С.С. Юдина, ГКБ №71 имени М.Е. Жадкевича.
По решению мэра Москвы, в целях стимулирования донорства плазмы доноров-реконвалесцентов COVID-19 правительство столицы установило стимулирующие выплаты из расчета 5 тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы. Объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 миллилитров (+/-10%). По состоянию на 11 июня, стимулирующие выплаты получили 892 человека на сумму 4,46 миллиона рублей.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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