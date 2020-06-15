Генсек ЛАГ оценил ситуацию в Йемене

КАИР, 15 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт призвал мировое сообщество срочно выделить средства на финансирование программ ООН в Йемене, который без подобной поддержки окажется в катастрофическом положении, говорится в опубликованном в понедельник заявлении генерального секретариата ЛАГ.
Ранее в июне официальные представители Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что система здравоохранения в Йемене на грани коллапса, без финансовой поддержки программы ООН уже в июле начнут прекращать свою работу по обеспечению населения чистой водой. Официальный представитель УВКПЧ ООН Руперт Колвилл заявил, что йеменские больницы перестали принимать людей с симптомами заражения COVID-19 из-за нехватки коек, медикаментов, медицинского персонала и чистой воды. Если финансирование не будет предоставлено, 30 из 41 программы ООН в стране будут закрыты в ближайшие недели, подчеркнул Колвилл.
Генсек ЛАГ предупредил, что Йемену угрожает "страшный коллапс, особенно в связи с намерением ряда программ и организаций ООН, в том числе ЮНИСЕФ, свернуть свою деятельность в течение ближайших недель из-за нехватки финансирования", говорится в заявлении.
Абу аль-Гейт напомнил, что конференция стран-доноров, прошедшая 2 июня под эгидой Саудовской Аравии и ООН, не смогла обеспечить финансирование программ помощи Йемену в требуемом объеме, по ее итогам было выделено всего 637 миллионов долларов, что составляет менее половины изначально обещанной донорами суммы.
Ситуация в Йемене "представляет собой крупнейший гуманитарный кризис в мире", усугубляющийся эпидемией COVID-19 и других опасных заболеваний, а также отсутствием свободного доступа к питьевой воде для миллионов жителей, говорится в заявлении ЛАГ. Абу аль-Гейт призвал все международные и гуманитарные организации, а также готовые выступить в качестве доноров страны предоставить срочную финансовую поддержку стране, чтобы избежать "катастрофического сценария развития событий, который не должен происходить на глазах всего мира в XXI веке".
Ранее в июне три десятка стран пообещали выделить 1,35 миллиарда долларов для осуществления гуманитарных программ в Йемене в этом году. По данным Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, на 12 июня было выплачено только 47% от этой суммы. В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что на оказание гуманитарной помощи Йемену с июня по декабрь в рамках различных программ, в том числе для борьбы с коронавирусом, потребуется до 2,41 миллиарда долларов.