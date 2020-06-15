Генсек ЛАГ оценил ситуацию в Йемене

Генсек ЛАГ предупредил, что Йемену угрожает "страшный коллапс, особенно в связи с намерением ряда программ и организаций ООН, в том числе ЮНИСЕФ, свернуть свою деятельность в течение ближайших недель из-за нехватки финансирования", говорится в заявлении.

Ситуация в Йемене "представляет собой крупнейший гуманитарный кризис в мире", усугубляющийся эпидемией COVID-19 и других опасных заболеваний, а также отсутствием свободного доступа к питьевой воде для миллионов жителей, говорится в заявлении ЛАГ. Абу аль-Гейт призвал все международные и гуманитарные организации, а также готовые выступить в качестве доноров страны предоставить срочную финансовую поддержку стране, чтобы избежать "катастрофического сценария развития событий, который не должен происходить на глазах всего мира в XXI веке".