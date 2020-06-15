Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200615/1572955524.html
Шансов доказать невиновность у Уилана почти не было, считает адвокат
2020-06-15T16:10
дело пола уилана
россия
александр почуев (адвокат)
пол уилан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
вашингтон (город)
сша
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572941249_0:0:2878:1620_1400x0_80_0_0_44cd3c385ab271038b199a7905d98908.jpg
https://ria.ru/20200615/1572950948.html
1
россия
москва
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572955524.html?chat_room_id=1572955524
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572941249_0:0:2878:1620_1400x0_80_0_0_44cd3c385ab271038b199a7905d98908.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572941249_149:0:2878:2047_1400x0_80_0_0_d99c0ae5fcb8b2975a2eaa11382698f9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572941249_831:0:2878:2047_1400x0_80_0_0_830539b47469e97b102118d4c480ee1f.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дело пола уилана, россия, александр почуев (адвокат), пол уилан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, вашингтон (город), сша, происшествия

Шансов доказать невиновность у Уилана почти не было, считает адвокат

16:10 15.06.2020
1987
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан практически не имел шансов доказать свою невиновность, при этом приговор мог быть гораздо строже, считает адвокат Александр Почуев.
Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Обвинение запрашивало 18 лет. Американец в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
"Исходя из сложившейся судебной практики по статье 276 УК РФ, размер наказания в данном случае не так высок, как мог быть - 16 лет против 20 лет лишения свободы. При том, что Пол Уилан отрицает свою вину, шансов доказать обратное у него практически не было", - заявил Почуев РИА Новости.
По мнению адвоката, после вступления приговора в силу Вашингтон предпримет попытки обменять кого-нибудь из российских заключенных в США на Уилана.
Алла Бут
Вчера, 15:00
Жена Бута заявила, что готова написать обращение о его обмене на Уилана
Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.
34120002
Обсудить 1
Дело Пола УиланаРоссияАлександр Почуев (адвокат)Пол УиланФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваВашингтон (город)СШАПроисшествия
Рекомендуем
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
В МИД отреагировали на претензии США из-за приговора Уилану
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Помпео потребовал немедленно освободить Пола Уилана
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Семья Уилана не будет просить о его обмене
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прекратил арбитраж с Uniper о цене поставок газа
Статуя Свободы в Нью-Йорке
США готовятся обрушить на Европу и Азию "меры возмездия"
Протестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
Экс-разведчик СВР назвал главную причину беспорядков в США
Министр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио. 11 сентября 2019
Глава Минобороны Японии заявил о намерении отказаться от американских ПРО
Украинские военные в Донецкой области
На Украине назвали способ "противостоять" России
Алла Бут
Жена Бута заявила, что готова написать обращение о его обмене на Уилана
Богдана Осипова
Член СПЧ предложил обменять Уилана на Осипову
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Семья Пола Уилана прокомментировала его приговор
Twitter
Twitter заблокировал аккаунт конкурса "Лидеры России"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала сериал ВВС об отравлении Скрипалей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на заявления главы МИД Украины о паспортах для Донбасса
Полиция Франции
Во Франции начали расследование беспорядков с участием чеченцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:11В Пекине будут наказывать за повышение цен из-за вспышки COVID на рынке
08:04Министр обороны Японии оценил план размещения американской системы ПРО
08:01Банки отмечают резкий рост спроса граждан на инвестиционные монеты
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
07:38В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
07:37В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
07:35В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
07:31Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии
07:28МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
Лента новостейМолния