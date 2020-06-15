Шансов доказать невиновность у Уилана почти не было, считает адвокат

Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Обвинение запрашивало 18 лет. Американец в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.

"Исходя из сложившейся судебной практики по статье 276 УК РФ, размер наказания в данном случае не так высок, как мог быть - 16 лет против 20 лет лишения свободы. При том, что Пол Уилан отрицает свою вину, шансов доказать обратное у него практически не было", - заявил Почуев РИА Новости.