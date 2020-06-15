Шансов доказать невиновность у Уилана почти не было, считает адвокат

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан практически не имел шансов доказать свою невиновность, при этом приговор мог быть гораздо строже, считает адвокат Александр Почуев.
Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Обвинение запрашивало 18 лет. Американец в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
"Исходя из сложившейся судебной практики по статье 276 УК РФ, размер наказания в данном случае не так высок, как мог быть - 16 лет против 20 лет лишения свободы. При том, что Пол Уилан отрицает свою вину, шансов доказать обратное у него практически не было", - заявил Почуев РИА Новости.
Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.