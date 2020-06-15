Замглавреда "Ведомостей" заявил, что не видит поля для компромисса

"Да (это окончательное решение - прим. ред.). Я не вижу здесь поля для компромисса никакого. ... Собственно говоря, Андрей, к сожалению, не тот человек, которому стоит возглавлять "Ведомости". Мы об этом говорили давно. Мы пытались, убеждали, говорили аргументы. Нас не услышали. Это право собственника. В конце концов, он предприниматель, он берет на себя предпринимательский риск. А мы наемные сотрудники. У нас есть право с этим не согласиться. В конце концов, сейчас не крепостное право", - заявил Симаков.