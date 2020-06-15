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Замглавреда "Ведомостей" заявил, что не видит поля для компромисса
2020-06-15T16:38
ведомости
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ведомости, медиа - общество, общество

Замглавреда "Ведомостей" заявил, что не видит поля для компромисса

16:09 15.06.2020 (обновлено: 16:38 15.06.2020)
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© РИА Новости / Мария Косарева Газеты "Ведомости". Архивное фото
Газеты Ведомости. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Косарева
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Один из заместителей главного редактора "Ведомостей" Дмитрий Симаков в разговоре с РИА Новости объяснил причины ухода всех пяти замов, отметив, что поля для компромиссного решения нет.
Пять заместителей главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова, соответствующее заявление опубликовано на сайте издания. Назначить Шмарова, против которого выступали в коллективе издания, рекомендовал совет директоров "Бизнес ньюс медиа".
"Да (это окончательное решение - прим. ред.). Я не вижу здесь поля для компромисса никакого. ... Собственно говоря, Андрей, к сожалению, не тот человек, которому стоит возглавлять "Ведомости". Мы об этом говорили давно. Мы пытались, убеждали, говорили аргументы. Нас не услышали. Это право собственника. В конце концов, он предприниматель, он берет на себя предпринимательский риск. А мы наемные сотрудники. У нас есть право с этим не согласиться. В конце концов, сейчас не крепостное право", - заявил Симаков.
Попытки обсудить ключевые расхождения во взглядах, по его словам, были, но ни к чему не привели.
"На самом деле, это спор о базовых принципах журналистики. Должна быть журналистика независимой и объективной или не должна. Мы считаем, что она должна быть независимой и объективной", - добавил Симаков.
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Редакция "Ведомостей" ранее опубликовала на сайте издания сообщение о том, что изменение редакционной политики газеты исполняющим обязанности главного редактора Андреем Шмаровым подрывает доверие аудитории. Сам Шмаров в разговоре с РИА Новости рассказал, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.
В марте акционеры "Ведомостей" Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили о предварительной договоренности о продаже 100% акций АО "БНМ", которое издает "Ведомости". 29 мая было объявлено, что акции и активы АО "Бизнес Ньюс Медиа" перешли АО "Саппорт" в лице его учредителя Ивана Ерёмина.
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