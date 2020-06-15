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Путин пригласил семьи из регионов принять участие в совещании по соцсфере
2020-06-15T16:01
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владимир путин
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антон котяков, николай любимов, владимир путин, омская область, рязанская область, общество

Путин пригласил семьи из регионов принять участие в совещании по соцсфере

16:01 15.06.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил семьи из разных регионов России, которые воспользовались мерами поддержки от государства, принять участие в совещании по поддержке экономики и социальной сферы.
Путин во вторник проводит по видеосвязи совещание по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. После доклада министра труда Антона Котякова президент предложил семьям из разных регионов принять участие в совещании.
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"Я попросил коллег из администраций, из регионов тоже предложить сегодня поучаствовать в нашей работе рядовым наших гражданам, которые так или иначе могут и пользуются теми мерами поддержки, о которых мы сейчас говорим", - сказал Путин.
На связь с президентом вышла семья Кузьминых из Рязанской области, с ними находился и губернатор региона Николай Любимов.
"Пожалуйста, Людмила Викторовна и Виктор Евгеньевич, расскажите, каким мерами поддержки вы смогли воспользоваться и было ли легко или сложно добраться до этих средств", - спросил президент. Людмила Кузьмина рассказала Путину, что семья воспользовалась двумя мерами поддержки - оформили заявления через Госуслуги и быстро получили выплаты. "Все было просто", - сказала женщина, поблагодарив президента.
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Также президент предложил выступить семье Козловых из Омской области, которая воспитывает пятерых детей. Глава семьи Виктор Козлов рассказал президенту, что они воспользовались тремя мерами поддержки. Путин спросил, есть ли какие-то замечания, на какие проблемы стоит обратить внимание в работе. "Нет, все быстро, через Госуслуги зашла, все оформила. Меньше месяца, и получили выплаты", - рассказала президенту Мария Козлова.
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Антон КотяковНиколай ЛюбимовВладимир ПутинОмская областьРязанская областьОбщество
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