Путин пригласил семьи из регионов принять участие в совещании по соцсфере

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил семьи из разных регионов России, которые воспользовались мерами поддержки от государства, принять участие в совещании по поддержке экономики и социальной сферы.
Путин во вторник проводит по видеосвязи совещание по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. После доклада министра труда Антона Котякова президент предложил семьям из разных регионов принять участие в совещании.
"Я попросил коллег из администраций, из регионов тоже предложить сегодня поучаствовать в нашей работе рядовым наших гражданам, которые так или иначе могут и пользуются теми мерами поддержки, о которых мы сейчас говорим", - сказал Путин.
На связь с президентом вышла семья Кузьминых из Рязанской области, с ними находился и губернатор региона Николай Любимов.
"Пожалуйста, Людмила Викторовна и Виктор Евгеньевич, расскажите, каким мерами поддержки вы смогли воспользоваться и было ли легко или сложно добраться до этих средств", - спросил президент. Людмила Кузьмина рассказала Путину, что семья воспользовалась двумя мерами поддержки - оформили заявления через Госуслуги и быстро получили выплаты. "Все было просто", - сказала женщина, поблагодарив президента.
Также президент предложил выступить семье Козловых из Омской области, которая воспитывает пятерых детей. Глава семьи Виктор Козлов рассказал президенту, что они воспользовались тремя мерами поддержки. Путин спросил, есть ли какие-то замечания, на какие проблемы стоит обратить внимание в работе. "Нет, все быстро, через Госуслуги зашла, все оформила. Меньше месяца, и получили выплаты", - рассказала президенту Мария Козлова.