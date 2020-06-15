Котяков назвал число безработных, получающих доплаты на детей

"Дополнительная поддержка предоставляется семьям с детьми, где один или оба родителя остались без работы - это 280 тысяч безработных граждан, уже сейчас получают доплаты по три тысячи рублей на 450 тысяч несовершеннолетних детей. На прошлой неделе было подписано постановление, которое распространило эту доплату на всех безработных, то есть в течение июня-июля-августа по три тысячи на каждого ребенка будут получать все безработные люди вне зависимости от даты постановки на учет", - сказал Котяков на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.