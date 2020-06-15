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Котяков назвал число безработных, получающих доплаты на детей
2020-06-15T15:58
антон котяков
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антон котяков, общество

Котяков назвал число безработных, получающих доплаты на детей

15:58 15.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков . Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что 280 тысяч безработных уже получают доплаты по три тысячи рублей на 450 тысяч детей, дополнительно их начислят 650 тысячам родителей.
"Дополнительная поддержка предоставляется семьям с детьми, где один или оба родителя остались без работы - это 280 тысяч безработных граждан, уже сейчас получают доплаты по три тысячи рублей на 450 тысяч несовершеннолетних детей. На прошлой неделе было подписано постановление, которое распространило эту доплату на всех безработных, то есть в течение июня-июля-августа по три тысячи на каждого ребенка будут получать все безработные люди вне зависимости от даты постановки на учет", - сказал Котяков на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
По его словам, "доплаты будут начислены еще 650 тысячам родителей более чем одного миллиона детей".
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
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