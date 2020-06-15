https://ria.ru/20200615/1572954848.html
Котяков назвал число безработных, получающих доплаты на детей
2020-06-15T15:58
2020-06-15T15:58
антон котяков
общество
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антон котяков, общество
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Глава Минтруда Антон Котяков
заявил, что 280 тысяч безработных уже получают доплаты по три тысячи рублей на 450 тысяч детей, дополнительно их начислят 650 тысячам родителей.
"Дополнительная поддержка предоставляется семьям с детьми, где один или оба родителя остались без работы - это 280 тысяч безработных граждан, уже сейчас получают доплаты по три тысячи рублей на 450 тысяч несовершеннолетних детей. На прошлой неделе было подписано постановление, которое распространило эту доплату на всех безработных, то есть в течение июня-июля-августа по три тысячи на каждого ребенка будут получать все безработные люди вне зависимости от даты постановки на учет", - сказал Котяков на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
По его словам, "доплаты будут начислены еще 650 тысячам родителей более чем одного миллиона детей".