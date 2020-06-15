В Пермском крае продлили режим самоизоляции

ПЕРМЬ, 15 июн - РИА Новости. Режим самоизоляции из-за ситуации с Режим самоизоляции из-за ситуации с COVID-19 продлен в Пермском крае до 23 июня, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.

Березниках, "Оперштабом принято решение о продлении ограничительных мер в Прикамье до 23 июня. На принятие решения повлияла информация о вспышках заболеваемости в некоторых территориях: в Перми Октябрьском , а также в Добрянском и Чусовском городских округах", — говорится в сообщении об итогах заседания оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Ограничения касаются проведения массовых мероприятий, работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров, деятельности организаций, работа которых не возобновлена.

При этом врио губернатора края Дмитрий Махонин на заседании оперштаба поручил правительству совместно с Роспотребнадзором проработать вопрос постепенного выхода региона из режима самоизоляции. Он уточнил, что итоговое решение по этому вопросу будет зависеть от темпов распространения заболевания.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев на заседании оперштаба сообщил, что показатели заболеваемости пока не позволяют перейти на следующий этап ослабления режима самоизоляции. Он предположил, что вспышки COVID-19 в ряде городов региона произошли из-за несоблюдения санитарных требований населением.

"Коэффициент заражения коронавирусом в регионе выше единицы, по свободному коечному фонду – показатель ниже требуемых для перехода на следующий этап", - резюмировал Костарев.

Режим самоизоляции в Пермском крае был объявлен 2 апреля, он действовал до 15 июня. Первый этап послаблений введен властями 12 мая. Части организаций разрешили возобновить работу, в том числе парикмахерским и салонам красоты, жителям позволили гулять и заниматься спортом на улице, а также был снят запрет на плановые посещения беременными женских консультаций и проведение профилактических медосмотров детей в возрасте до шести месяцев.

По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2755 человек, в том числе у 68 за последние сутки, выздоровели 1543 пациента, на домашнем карантине остаются более 2,8 тысячи человек.