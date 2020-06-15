Названы даты проведения Евровидения в 2021 году

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Музыкальный конкурс Евровидение объявил даты проведения конкурса в 2021 году, сообщается на сайте мероприятия.
"Европейский вещательный союз (EBU) и вещатели NPO, NOS и AVROTROS подтвердили, что два полуфинала пройдут 18 и 20 мая, а большой финал 22 мая 2021 года", — отмечается в заявлении.
Исполнительный продюсер мероприятия Ситсе Баккер заявил, что у организаторов есть год для проработки сценариев проведения конкурса. Местом проведения Евровидения в 2021 году остается концертный зал Ahoy.
Международный песенный конкурс Евровидение в пройдет в следующем году в Роттердаме. Согласно правилам мероприятия, песни этого года не будут представлены в 2021 году. Выбор артиста, который отправится на конкурс, остается за вещателями.
В марте организаторы конкурса, который должен был пройти в Нидерландах, сообщили об отмене мероприятия из-за пандемии коронавирусной инфекции. Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big с песней “Uno”. 16 мая состоялось музыкальное шоу с исполнителями из разных стран Europe Shine a Light.