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Названы даты проведения Евровидения в 2021 году
2020-06-15T17:32
шоу-бизнес
культура
евровидение
роттердам
нидерланды
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шоу-бизнес, евровидение, роттердам, нидерланды

Названы даты проведения Евровидения в 2021 году

16:11 15.06.2020 (обновлено: 17:32 15.06.2020)
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© РИА Новости / Руслан КривобокКонкурс "Евровидение"
Конкурс Евровидение
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Музыкальный конкурс Евровидение объявил даты проведения конкурса в 2021 году, сообщается на сайте мероприятия.
"Европейский вещательный союз (EBU) и вещатели NPO, NOS и AVROTROS подтвердили, что два полуфинала пройдут 18 и 20 мая, а большой финал 22 мая 2021 года", — отмечается в заявлении.
Исполнительный продюсер мероприятия Ситсе Баккер заявил, что у организаторов есть год для проработки сценариев проведения конкурса. Местом проведения Евровидения в 2021 году остается концертный зал Ahoy.
Международный песенный конкурс Евровидение в пройдет в следующем году в Роттердаме. Согласно правилам мероприятия, песни этого года не будут представлены в 2021 году. Выбор артиста, который отправится на конкурс, остается за вещателями.
В марте организаторы конкурса, который должен был пройти в Нидерландах, сообщили об отмене мероприятия из-за пандемии коронавирусной инфекции. Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big с песней “Uno”. 16 мая состоялось музыкальное шоу с исполнителями из разных стран Europe Shine a Light.
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
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КультураШоу-бизнесЕвровидениеРоттердамНидерланды
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