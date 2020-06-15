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В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 23 июня
2020-06-15T16:18
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В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 23 июня

15:55 15.06.2020 (обновлено: 16:18 15.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичВид на территорию музея-заповедника "Сталинградская битва" в Волгограде
Вид на территорию музея-заповедника Сталинградская битва в Волгограде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
ВОЛГОГРАД, 15 июн – РИА Новости. Режим самоизоляции в Волгоградской области из-за ситуации с коронавирусом продлен до 23 июня, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
Ранее говорилось, что в Волгоградской области режим самоизоляции по коронавирусу действует до 16 июня, в области не работают торговые точки, кафе, не проводятся развлекательные и массовые мероприятия. С середины апреля возобновлена работа предприятий в 12 сферах, в том числе и парикмахерских. С 14 мая жителям Волгоградской области разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, с 20 мая было введено обязательное ношение масок и перчаток в местах общественного пользования. С 8 июня обязательное ношение перчаток отменено.
"Учитывая рекомендации главного государственного санитарного врача по Волгоградской области, оперативным штабом принято решение о продлении режима повышенного уровня функционирования органов власти и режима самоизоляции на территории региона до 23 июня текущего года", - цитирует ведомство слова губернатора Андрея Бочарова.
По данным администрации, в регионе к концу июня начнется ослабление ограничительных мер. Так, с 17 июня по предварительной записи возобновит работу МФЦ, в детских садах – дежурные группы. С 30 июня, отмечается в сообщении, откроются спортивные площадки, фитнес-центры, сезонные кафе, турбазы и гостиницы, а также возобновятся индивидуальные занятия для детей в реабилитационных центрах. К 1 июля должен полностью восстановить работу общественный транспорт. По данным ведомства, с 15 июля начнут работу детские оздоровительные лагеря.
По данным оперштаба, на 15 июня в Волгоградской области зарегистрировано 4783 случая коронавирусной инфекции, в том числе 106 за последние сутки. Выписаны 1760 человек, 29 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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