Семья Пола Уилана прокомментировала его приговор

ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Семья американца Пола Уилана, осужденного в понедельник в России на 16 лет лишения свободы за шпионаж, рассчитывает, что администрация США и президент Дональд Трамп смогут быстро вернуть его домой.
Мосгорсуд в понедельник приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж, защита заявила, что подаст апелляцию. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.
"Мы надеемся, что правительство США немедленно предпримет шаги, чтобы вернуть Пола домой. Мы будем продолжать работать с членами конгресса и госдепартамента, чтобы отстаивать свободу Пола и защищать его права человека, пока он не будет свободен ... И мы будем рассчитывать на президента Трампа, который может предпринять шаги, чтобы вернуть Пола домой. Мы надеемся, что он сделает это быстро", - говорится в заявлении брата Пола Уилана, Дэвида, поступившем в РИА Новости.
Семья осужденного вновь выразила несогласие с обвинениями в адрес Уилана. В семье выразили надежду, что апелляция на приговор будет успешной, но признались, что российские адвокаты не ждут решения в свою пользу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что предъявленные американцу Полу Уилану обвинения доказаны в суде.
"Наша семья будет продолжать бороться за освобождение Пола. Российское правительство ясно выразило в заявлениях министерства иностранных дел, что оно рассчитывает добиться уступок, но включение Пола в эти дискуссии произойдет только после вынесения обвинительного приговора. Это время пришло", - отмечается в заявлении семьи Уилана.
Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя приговор Уилану, Москва не раз предлагала Вашингтону варианты обмена граждан двух стран, уже отбывающих наказание. Никаких имен при этом озвучено не было – но важно то, что концептуально МИД РФ "по-прежнему придерживается этой позиции", то есть возможности обмена.
Адвокат американца Владимир Жеребенков подтвердил, что такая возможность обговаривается. По его утверждению, Служба внешней разведки России "с декабря… ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко". Сама СВР ничего не комментирует.
Вчера, 02:05Уголовное дело Пола Уилана