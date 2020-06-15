Семья Пола Уилана прокомментировала его приговор

ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Семья американца Семья американца Пола Уилана , осужденного в понедельник в России на 16 лет лишения свободы за шпионаж, рассчитывает, что администрация США и президент Дональд Трамп смогут быстро вернуть его домой.

Мосгорсуд в понедельник приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж, защита заявила, что подаст апелляцию. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.

"Мы надеемся, что правительство США немедленно предпримет шаги, чтобы вернуть Пола домой. Мы будем продолжать работать с членами конгресса и госдепартамента, чтобы отстаивать свободу Пола и защищать его права человека, пока он не будет свободен ... И мы будем рассчитывать на президента Трампа, который может предпринять шаги, чтобы вернуть Пола домой. Мы надеемся, что он сделает это быстро", - говорится в заявлении брата Пола Уилана, Дэвида, поступившем в РИА Новости.

Семья осужденного вновь выразила несогласие с обвинениями в адрес Уилана. В семье выразили надежду, что апелляция на приговор будет успешной, но признались, что российские адвокаты не ждут решения в свою пользу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что предъявленные американцу Полу Уилану обвинения доказаны в суде.

"Наша семья будет продолжать бороться за освобождение Пола. Российское правительство ясно выразило в заявлениях министерства иностранных дел, что оно рассчитывает добиться уступок, но включение Пола в эти дискуссии произойдет только после вынесения обвинительного приговора. Это время пришло", - отмечается в заявлении семьи Уилана.

Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков , комментируя приговор Уилану, Москва не раз предлагала Вашингтону варианты обмена граждан двух стран, уже отбывающих наказание. Никаких имен при этом озвучено не было – но важно то, что концептуально МИД РФ "по-прежнему придерживается этой позиции", то есть возможности обмена.