В Ростовской области выявили COVID-19 в дежурных группах детсадов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - РИА Новости. Девятнадцать случаев коронавируса выявили за две недели работы дежурных групп в детских садах Ростовской области, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев на заседании штаба по предотвращению распространения COVID-19.

Дежурные группы в детсадах региона начали работать с 1 июня.

"За две недели зарегистрировано 19 случаев COVID: 18 у персонала и один у ребенка", - сказал Ковалев, уточнив, что ребенок заболел не в учреждении, а из-за контактов дома.

Кроме того, по его словам, данные случаи не повлекли последующего распространения, поскольку с момента их выявления прошло уже 15 дней. Это подчеркивает важность соблюдения персоналом мер профилактики.

По данным на 15 июня, всего в области зарегистрирован 7641 случай заражения коронавирусом, в том числе 160 за последние сутки. За весь период в области выздоровели 2979 человек, умерли 67. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 32 человека.