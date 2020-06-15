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В Ростовской области выявили COVID-19 в дежурных группах детсадов
2020-06-15T15:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ростовская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская область, общество

В Ростовской области выявили COVID-19 в дежурных группах детсадов

15:53 15.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДетский сад
Детский сад
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Детский сад. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - РИА Новости. Девятнадцать случаев коронавируса выявили за две недели работы дежурных групп в детских садах Ростовской области, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев на заседании штаба по предотвращению распространения COVID-19.
Дежурные группы в детсадах региона начали работать с 1 июня.
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"За две недели зарегистрировано 19 случаев COVID: 18 у персонала и один у ребенка", - сказал Ковалев, уточнив, что ребенок заболел не в учреждении, а из-за контактов дома.
Кроме того, по его словам, данные случаи не повлекли последующего распространения, поскольку с момента их выявления прошло уже 15 дней. Это подчеркивает важность соблюдения персоналом мер профилактики.
По данным на 15 июня, всего в области зарегистрирован 7641 случай заражения коронавирусом, в том числе 160 за последние сутки. За весь период в области выздоровели 2979 человек, умерли 67. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 32 человека.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ростовская областьОбщество
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