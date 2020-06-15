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Премьер Ливана оценил ситуацию в стране
2020-06-15T16:00
мишель аун
саад харири
бейрут
ливан
в мире
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мишель аун, саад харири, бейрут, ливан, в мире

Премьер Ливана оценил ситуацию в стране

16:00 15.06.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинБейрут
Бейрут
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Бейрут. Архивное фото
БЕЙРУТ, 15 июн - РИА Новости. Последние беспорядки в Ливане демонстрируют решение некоторых сил внутри страны и за ее пределами дестабилизировать ситуацию и подорвать гражданскую безопасность, важно выявить и задержать тех, кто финансирует их, заявил премьер-министр Ливана Хассан Дияб на собрании Высшего совета по безопасности в понедельник.
Внеочередное собрание Высшего совета во главе с президентом республики Мишелем Ауном состоялось в связи с погромами и ожесточенными столкновениями в крупных ливанских городах, включая Бейрут, на фоне резкого падения ливанского фунта по отношению к доллару.
"То, что происходит, несет в себе много тревожных посланий. Стало недопустимым оставлять в тени заказчиков и безнаказанными тех, кто финансирует и исполняет", - цитирует слова премьера пресс-служба президентского дворца.
Дияб подчеркнул, что "подобные игры очень опасны и должны быть немедленно пресечены", так как неприемлемо оставлять безнаказанными погромы, уничтожение частного и государственного имущества и, тем более, агрессивные выпады в адрес армии и полиции. "При таком раскладе люди задаются вопросом, где государство", - добавил он.
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"Необходимо арестовать исполнителей и заказчиков, которые ими управляют внутри страны и за ее пределами. Если мы этого не сделаем, государство потеряет себя и свое доверие. Ситуация уйдет из наших рук и страна провалиться в бездну", - добавил Дияб.
Президент Аун отдал распоряжение командующим служб безопасности усилить координацию и оперативную работу, включая превентивные действия с целью выявления и задержания лиц, связанных с провокационными действиями, ведущими к беспорядкам. Ливанский лидер призвал сделать все возможное, чтобы ситуация последних дней больше не повторялась.
На экстренном заседании правительства в пятницу ливанские власти заявили о решении принять экстренные меры по укреплению национальной валюты. За последние трое суток цена фунта по отношению к доллару снизилась с пяти тысяч до четырех.
Ливанский фунт начал падать по отношению к доллару с октября 2019 года. На протяжении 30 лет в стране сохранялся курс 1,5 тысячи за доллар. Однако на фоне усугубления экономического кризиса курс на черном рынке вырос до 5 тысяч, что в свою очередь резко понизило покупательную способность граждан, увеличилось и число безработных. Ливанские банки продолжают держать официальный курс на уровне 1,5 тысячи, при этом ограничив или прекратив полностью выдачу долларов вкладчикам и запретив перевод каких-либо средств за рубеж.
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Волнения начались в Ливане 17 октября 2019 года. Тогда сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири.
В конце января президент страны утвердил кабинет министров во главе с Диябом, однако массовые демонстрации в стране не остановились. Улицы ливанских городов утихли лишь с появлением угрозы распространения коронавируса и введением в стране режима "гражданской мобилизации". Однако уже в апреле в Триполи, Бейруте и Сайде люди вновь вышли на демонстрации, которые переросли в массовые погромы с поджогами банков и столкновениями с армией и полицией. Население частично успокоилось после объявления правительством Дияба о принятом антикризисном плане по стабилизации экономики в стране.
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Мишель АунСаад ХаририБейрутЛиванВ мире
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