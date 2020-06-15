Премьер Ливана оценил ситуацию в стране

БЕЙРУТ, 15 июн - РИА Новости. Последние беспорядки в Последние беспорядки в Ливане демонстрируют решение некоторых сил внутри страны и за ее пределами дестабилизировать ситуацию и подорвать гражданскую безопасность, важно выявить и задержать тех, кто финансирует их, заявил премьер-министр Ливана Хассан Дияб на собрании Высшего совета по безопасности в понедельник.

Внеочередное собрание Высшего совета во главе с президентом республики Мишелем Ауном состоялось в связи с погромами и ожесточенными столкновениями в крупных ливанских городах, включая Бейрут , на фоне резкого падения ливанского фунта по отношению к доллару.

"То, что происходит, несет в себе много тревожных посланий. Стало недопустимым оставлять в тени заказчиков и безнаказанными тех, кто финансирует и исполняет", - цитирует слова премьера пресс-служба президентского дворца.

Дияб подчеркнул, что "подобные игры очень опасны и должны быть немедленно пресечены", так как неприемлемо оставлять безнаказанными погромы, уничтожение частного и государственного имущества и, тем более, агрессивные выпады в адрес армии и полиции. "При таком раскладе люди задаются вопросом, где государство", - добавил он.

"Необходимо арестовать исполнителей и заказчиков, которые ими управляют внутри страны и за ее пределами. Если мы этого не сделаем, государство потеряет себя и свое доверие. Ситуация уйдет из наших рук и страна провалиться в бездну", - добавил Дияб.

Президент Аун отдал распоряжение командующим служб безопасности усилить координацию и оперативную работу, включая превентивные действия с целью выявления и задержания лиц, связанных с провокационными действиями, ведущими к беспорядкам. Ливанский лидер призвал сделать все возможное, чтобы ситуация последних дней больше не повторялась.

На экстренном заседании правительства в пятницу ливанские власти заявили о решении принять экстренные меры по укреплению национальной валюты. За последние трое суток цена фунта по отношению к доллару снизилась с пяти тысяч до четырех.

Ливанский фунт начал падать по отношению к доллару с октября 2019 года. На протяжении 30 лет в стране сохранялся курс 1,5 тысячи за доллар. Однако на фоне усугубления экономического кризиса курс на черном рынке вырос до 5 тысяч, что в свою очередь резко понизило покупательную способность граждан, увеличилось и число безработных. Ливанские банки продолжают держать официальный курс на уровне 1,5 тысячи, при этом ограничив или прекратив полностью выдачу долларов вкладчикам и запретив перевод каких-либо средств за рубеж.

Волнения начались в Ливане 17 октября 2019 года. Тогда сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири