Котяков отметил рост числа вакансий в России

По его словам, уже третью неделю подряд замедляется прирост числа организаций, которые планируют увольнения или перевод работников на неполную занятость, есть стабильный рост числа вакансий. На портале "Работа в России" опубликованы около 1,2 миллиона вакансий.

"В июне также активизировался найм сотрудников, в среднем за неделю мы видим, что у нас трудоустраиваются свыше 300 тысяч человек. При этом на прошедшей неделе количество уволенных и принятых на работу граждан практически сравнялось", - сказал министр на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.