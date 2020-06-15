https://ria.ru/20200615/1572954387.html
Котяков отметил рост числа вакансий в России
2020-06-15T15:52
2020-06-15T15:52
антон котяков
здоровье - общество
общество
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антон котяков, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Глава Минтруда Антон Котяков
заявил, что в России в неделю в среднем находят работу более 300 тысяч человек.
По его словам, уже третью неделю подряд замедляется прирост числа организаций, которые планируют увольнения или перевод работников на неполную занятость, есть стабильный рост числа вакансий. На портале "Работа в России" опубликованы около 1,2 миллиона вакансий.
"В июне также активизировался найм сотрудников, в среднем за неделю мы видим, что у нас трудоустраиваются свыше 300 тысяч человек. При этом на прошедшей неделе количество уволенных и принятых на работу граждан практически сравнялось", - сказал министр на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Он добавил, что стабилизация ситуации на рынке труда по планам должна наступить в четвертом квартале 2020 года.