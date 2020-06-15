В Сингапуре отменят большинство ограничений, введенных из-за COVID-19

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Большая часть ограничительных мер, введенных в Большая часть ограничительных мер, введенных в Сингапуре в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 , будет отменена с пятницы, сообщает министерство здравоохранения страны.

"Межведомственная рабочая группа провела оценку ситуации и решила перейти ко второму этапу (снятия ограничений - ред.) с 23.59 18 июня 2020 года ... за исключением небольшего списка сохраняющихся ограничений, на втором этапе будет возобновлено большинство видов деятельности", - сообщает министерство в пресс-релизе.

На втором этапе снятия ограничений смогут открыться все магазины и рестораны, однако в больших торговых центрах будут действовать ограничения на число посетителей. Возобновят работу спортивные заведения, откроются парки, пляжи и детские площадки. Власти также разрешат собираться в группы до пяти человек, все учащиеся смогут вернуться в школы с 29 июня.

Однако сингапурцы будут обязаны соблюдать дистанцию в один метр. Пока не смогут возобновится религиозные службы, останутся закрытыми библиотеки, музеи, бары, театры и кинотеатры. Сохранится запрет на проведение массовых мероприятий - конференций, выставок, концертов и торговых ярмарок.

"Межведомственная рабочая группа продолжит внимательно следить за ситуацией с целью дальнейшего смягчения мер до тех пор, пока мы не перейдем к новой нормальности на третьем этапе", - говорится в пресс-релизе.

Число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре превысило 40,8 тысячи.