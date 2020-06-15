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Суд перенес рассмотрение жалобы экс-главы Армении Кочаряна
2020-06-15T15:50
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сейран оганян
роберт кочарян
армения
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юрий хачатуров, одкб, сейран оганян, роберт кочарян, армения, в мире

Суд перенес рассмотрение жалобы экс-главы Армении Кочаряна

15:50 15.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРоберт Кочарян
Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 15 июн – РИА Новости. Апелляционный суд Армении перенес на 17 июня рассмотрение жалобы защиты экс-президента Роберта Кочаряна на отказ суда нижестоящей инстанции о его освобождении из-под ареста, сообщил в ходе заседания в понедельник судья по делу Арсен Никогосян.
"Рассмотрение дела откладывается и возобновится 17 июня в 13.30 (12.30 мск)", - сказал судья. По его словам, такое решение было принято из-за отсутствия ряда участников процесса, в частности одного из адвокатов Кочаряна и представителя потерпевшей стороны.
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
29 мая, 14:16
ЕСПЧ дал заключение по делу экс-главы Армении Кочаряна
Несмотря на это, защита в понедельника представила часть апелляционной жалобы.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
Кочарян, госпитализированный в начале марта, вернулся 3 апреля в СИЗО из гражданской больницы, где лечился от гипертонии. Однако 28 апреля он вновь был переведен из СИЗО в ереванский медцентр "Измирлян" на обследование. Двенадцатого мая его прооперировали. Причина, по которой потребовалась операция, не называется.
Восьмого мая защита Кочаряна попросила суд освободить его под личное поручительство бывших премьеров Армении Вазгена Манукяна, Хосрова Арутюняна и Карена Карапетяна, а также бывшего премьера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Анушавана Даниеляна. Все поручители явились в суд и подтвердили свои намерения. Тринадцатого мая судья отклонила ходатайство.
Роберт Кочарян
19 мая, 14:21
Адвокат рассказал о прошедшей операции у экс-главы Армении Кочаряна
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Юрий ХачатуровОДКБСейран ОганянРоберт КочарянАрменияВ мире
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