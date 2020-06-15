Суд перенес рассмотрение жалобы экс-главы Армении Кочаряна

"Рассмотрение дела откладывается и возобновится 17 июня в 13.30 (12.30 мск)", - сказал судья. По его словам, такое решение было принято из-за отсутствия ряда участников процесса, в частности одного из адвокатов Кочаряна и представителя потерпевшей стороны.

Кочарян, госпитализированный в начале марта, вернулся 3 апреля в СИЗО из гражданской больницы, где лечился от гипертонии. Однако 28 апреля он вновь был переведен из СИЗО в ереванский медцентр "Измирлян" на обследование. Двенадцатого мая его прооперировали. Причина, по которой потребовалась операция, не называется.