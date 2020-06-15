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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200615/1572954020.html
Данные из пропусков не используют при рассылке СМС об онлайн-голосовании
2020-06-15T15:49
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
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конституция рф, владимир путин, москва, нижегородская область, общество

Данные из пропусков не используют при рассылке СМС об онлайн-голосовании

15:49 15.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦифровой пропуск
Цифровой пропуск
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Цифровой пропуск. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Данные из электронных пропусков не используются при рассылке СМС с информацией об электронном голосовании, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
Ранее в соцсетях появилась информация, что москвичам стали приходить СМС с приглашением на онлайн-голосование по изменению конституции. Некоторые получатели посчитали, что рассылка могла быть осуществлена на основе данных, ранее указанных при оформлении электронного пропуска во время пропускного режима.
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"Рассылка СМС-сообщений с информацией об электронном голосовании никак не связана с системой цифровых пропусков. Персональные данные, которые пользователи указывали при оформлении электронных пропусков, для этого не используются", - отметили в пресс-службе.
В столице запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14.00 21 июня. Проголосовать онлайн могут граждане России, достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и личный кабинет на портале mos.ru или gosuslugi.ru. Электронное голосование будет проходить с 25 июня по 30 июня.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
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