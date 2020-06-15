Данные из пропусков не используют при рассылке СМС об онлайн-голосовании

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Данные из электронных пропусков не используются при рассылке СМС с информацией об электронном голосовании, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Ранее в соцсетях появилась информация, что москвичам стали приходить СМС с приглашением на онлайн-голосование по изменению конституции. Некоторые получатели посчитали, что рассылка могла быть осуществлена на основе данных, ранее указанных при оформлении электронного пропуска во время пропускного режима.