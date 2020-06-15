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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200615/1572953931.html
Вершинин провел беседу с послом Сирии
2020-06-15T15:47
война в сирии
нур-султан
сергей вершинин
война в сирии
москва
сирия
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Вершинин провел беседу с послом Сирии

15:47 15.06.2020
63
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провел беседу с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом, в ходе которой стороны обсудили сирийское урегулирование, включая перспективы продвижения политического процесса в стране, сообщили в МИД РФ.
"Состоялся развёрнутый обмен мнениями по всем вопросам сирийского урегулирования, включая ситуацию "на земле" в Сирии в контексте необходимости борьбы с терроризмом, меры по оказанию гуманитарного содействия всем нуждающимся, в том числе с учетом негативного влияния односторонних санкций, а также перспективы продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами на основе уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности страны", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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