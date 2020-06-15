https://ria.ru/20200615/1572953931.html
Вершинин провел беседу с послом Сирии
2020-06-15T15:47
2020-06-15T15:47
война в сирии
нур-султан
сергей вершинин
война в сирии
москва
сирия
в мире
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нур-султан, сергей вершинин, война в сирии, москва, сирия, в мире
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
провел беседу с послом Сирии
в Москве
Риядом Хаддадом, в ходе которой стороны обсудили сирийское урегулирование, включая перспективы продвижения политического процесса в стране, сообщили в МИД РФ.
"Состоялся развёрнутый обмен мнениями по всем вопросам сирийского урегулирования, включая ситуацию "на земле" в Сирии в контексте необходимости борьбы с терроризмом, меры по оказанию гуманитарного содействия всем нуждающимся, в том числе с учетом негативного влияния односторонних санкций, а также перспективы продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами на основе уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности страны", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане
, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана
), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи
прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве
и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.