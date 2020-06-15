Вершинин провел беседу с послом Сирии

"Состоялся развёрнутый обмен мнениями по всем вопросам сирийского урегулирования, включая ситуацию "на земле" в Сирии в контексте необходимости борьбы с терроризмом, меры по оказанию гуманитарного содействия всем нуждающимся, в том числе с учетом негативного влияния односторонних санкций, а также перспективы продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами на основе уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности страны", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.