В Москве произошла первая авария с беспилотным авто МосТрансПроекта

"В беспилотник нашего научного института МосТрансПроекта только что въехал автомобиль на улице Армянский переулок, 7. Водитель автомобиля "Ауди" отвлёкся на телефон. На месте ожидаем ГИБДД для дальнейшего выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МосТрансПроекта пояснили РИА Новости, что это первое ДТП с беспилотником научного института. "Необходимо определить масштаб, но задняя часть багажника помята", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в начале 2020 года МосТрансПроект запустил автомобиль с мобильным комплексом фиксации нарушений на дорогах общего пользования - беспилотный паркон. Он курсирует на центральных улицах Москвы.

"Автомобиль в беспилотном режиме движется по заданному маршруту в Басманном районе и с помощью комплекса фотофиксации администрирует нарушение правил парковки, так же как и аналогичные автомобили с водителями. Проект запуска паркона был подготовлен подведомственным институтом департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы НИИ "МосТрансПроект", ФАУ РосдорНИИ, Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом (МАДИ). В паркон загружена высокоточная электронная карта улиц - цифровой двойник. На карте есть информация о границах дорог, разворотах, ограничениях скорости, остановках, разметке, светофорах", - добавил собеседник агентства.