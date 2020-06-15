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В Москве произошла первая авария с беспилотным авто МосТрансПроекта
2020-06-15T16:24
департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
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департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия

В Москве произошла первая авария с беспилотным авто МосТрансПроекта

15:42 15.06.2020 (обновлено: 16:24 15.06.2020)
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ДТП с участием беспилотного автомобиля "Мостранспроекта" в центре Москвы
ДТП с участием беспилотного автомобиля Мостранспроекта в центре Москвы
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Первая авария с беспилотным автомобилем МосТрансПроекта произошла в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
"В беспилотник нашего научного института МосТрансПроекта только что въехал автомобиль на улице Армянский переулок, 7. Водитель автомобиля "Ауди" отвлёкся на телефон. На месте ожидаем ГИБДД для дальнейшего выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.
В пресс-службе МосТрансПроекта пояснили РИА Новости, что это первое ДТП с беспилотником научного института. "Необходимо определить масштаб, но задняя часть багажника помята", - отметил собеседник агентства.
По его словам, в начале 2020 года МосТрансПроект запустил автомобиль с мобильным комплексом фиксации нарушений на дорогах общего пользования - беспилотный паркон. Он курсирует на центральных улицах Москвы.
"Автомобиль в беспилотном режиме движется по заданному маршруту в Басманном районе и с помощью комплекса фотофиксации администрирует нарушение правил парковки, так же как и аналогичные автомобили с водителями. Проект запуска паркона был подготовлен подведомственным институтом департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы НИИ "МосТрансПроект", ФАУ РосдорНИИ, Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом (МАДИ). В паркон загружена высокоточная электронная карта улиц - цифровой двойник. На карте есть информация о границах дорог, разворотах, ограничениях скорости, остановках, разметке, светофорах", - добавил собеседник агентства.
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