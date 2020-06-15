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Распространение нового коронавируса
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В ВОЗ оценили действия России в борьбе с коронавирусом
2020-06-15T15:42
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мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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В ВОЗ оценили действия России в борьбе с коронавирусом

15:42 15.06.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСпециальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) понятны действия России в борьбе с COVID-19, а также относительно низкая смертность от коронавируса на фоне большого количества проведенных тестов, сказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
О том, что Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, но полагает, что для верности РФ следует перепроверить систему подсчета, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Со своей стороны, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила о том, что в ближайшее время многие страны мира будут пересматривать то, каким образом ранее учитывалась смертность от COVID-19, и уровень смертности в государствах будет меняться.
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"Надо очень внимательно посмотреть на ответы, которые даются со стороны высокопоставленных представителей ВОЗ, что и как. Но эпидемиологически не только Россия, еще несколько стран имеют относительно низкую официально зарегистрированную смертность. Но в России в чем дело? Это именно (то), что вы сказали, - это огромная база людей, которые протестированы. Нам абсолютно понятно. И доктор Майкл Райан это тоже сказал, что база тестирования в России очень высокая. При этом не все страны себе могут позволить на данный момент сделать свидетельство смерти и пройти все шаги по международной классификации заболевания. Так что окончательные цифры по смертности, как, что, кто, в какой стране - это будет возможно сделать после того, когда каждая страна сможет сделать свой пересмотр эпидемиологический и весь другой", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, все ли понятно ВОЗ в действиях РФ в борьбе с COVID-19 и про наличие вопросов к низкой смертности и подсчету числа зараженных в России.
Она отметила, что ВОЗ будет предлагать министерству здравоохранения РФ и другим органам и научным институтам разные совместные научные исследования, научные разработки, которые будут объяснять эти феномены, которые мы видим.
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"Ожидаем очень много полезного от таких наработок", - добавила Вуйнович.
По ее словам, вторую волну коронавируса в мире можно предупредить, если каждое общество на уровне субъектов будет готово обнаружить очаг вируса и сразу остановить его распространение.
Как сказал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле не считают необычными данные о низкой смертности в России от коронавируса, Роспотребнадзор находится в контакте со Всемирной организацией здравоохранения и сможет ответить на все ее вопросы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗДмитрий ПесковЖенева (город)Общество
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