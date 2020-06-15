В ВОЗ оценили действия России в борьбе с коронавирусом

"Надо очень внимательно посмотреть на ответы, которые даются со стороны высокопоставленных представителей ВОЗ, что и как. Но эпидемиологически не только Россия, еще несколько стран имеют относительно низкую официально зарегистрированную смертность. Но в России в чем дело? Это именно (то), что вы сказали, - это огромная база людей, которые протестированы. Нам абсолютно понятно. И доктор Майкл Райан это тоже сказал, что база тестирования в России очень высокая. При этом не все страны себе могут позволить на данный момент сделать свидетельство смерти и пройти все шаги по международной классификации заболевания. Так что окончательные цифры по смертности, как, что, кто, в какой стране - это будет возможно сделать после того, когда каждая страна сможет сделать свой пересмотр эпидемиологический и весь другой", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, все ли понятно ВОЗ в действиях РФ в борьбе с COVID-19 и про наличие вопросов к низкой смертности и подсчету числа зараженных в России.