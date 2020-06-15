Минкомсвязь не заметила высокого интереса к проекту "Доступный интернет"

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Проект "Доступный интернет", в рамках которого бесплатно предоставляется доступ к "социально значимым" информационным ресурсам, не вызвал ажиотажа, его можно сравнить с автомобильной аптечкой, необходимой только в крайних случаях, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Проект "Доступный интернет", в рамках которого бесплатно предоставляется доступ к "социально значимым" информационным ресурсам, не вызвал ажиотажа, его можно сравнить с автомобильной аптечкой, необходимой только в крайних случаях, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин в ходе открытой онлайн-лекции проекта "Цифровая журналистика".

Ранее Минкомсвязь РФ утвердила приказ о проведении с 1 апреля по 1 июля эксперимента по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым информационным ресурсам, когда пять крупнейших операторов связи страны (" Ростелеком ", МТС , " Мегафон ", " Вымпелком " и "ЭР-Телеком") должны предоставлять абонентам доступ к любому из 391 сайтов из определённого списка даже при нулевом балансе на счету клиента.

Пока проект распространяется только на фиксированный (домашний) интернет. При этом владельцы ресурсов, вошедших в этот перечень, должны создать отдельные версии сайтов, на которых будет отсутствовать трансляция потокового видео (это не касается сайтов категорий культуры, литературы, искусства, образования и обучения, здоровья, науки), а не создавшие таких страниц могут быть исключены из перечня.

"Практически все участники эксперимента согласились с требованием о том, что должны быть облегчённые версии сайтов, без потокового видео. Мы не увидели безумного ажиотажа со стороны пользователей, которые хотели бы иметь этот 391 сайт в облегчённом виде", - сказал Волин. А отвечая на вопрос, не связана ли низкая востребованность проекта с низкой информированностью населения о нем, Волин сказал: "Я слабо себе представляю ажиотажный спрос на автомобильные аптечки".

"У меня этот проект вызывает аналогию с автомобильной аптечкой – это на крайний случай, на непредвиденные обстоятельства и на очень короткий промежуток времени. Не надо превращать автомобильную аптечку в передвижную аптеку на колёсах, у неё функции другие. Потому что подавляющее большинство пользователей так и будут пользоваться традиционными сферами и традиционными способами получения информации, будучи абонентами или кабельных, или мобильных сетей", - пояснил замглавы Минкомсвязи.