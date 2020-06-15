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Минкомсвязь не заметила высокого интереса к проекту "Доступный интернет"
2020-06-15T15:37
алексей волин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
технологии
общество
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алексей волин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), технологии, общество

Минкомсвязь не заметила высокого интереса к проекту "Доступный интернет"

15:37 15.06.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на брифинге о первых итогах отключения аналогового вещания федеральных телеканалов в субъектах первой волны
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на брифинге о первых итогах отключения аналогового вещания федеральных телеканалов в субъектах первой волны
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Проект "Доступный интернет", в рамках которого бесплатно предоставляется доступ к "социально значимым" информационным ресурсам, не вызвал ажиотажа, его можно сравнить с автомобильной аптечкой, необходимой только в крайних случаях, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин в ходе открытой онлайн-лекции проекта "Цифровая журналистика".
Ранее Минкомсвязь РФ утвердила приказ о проведении с 1 апреля по 1 июля эксперимента по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым информационным ресурсам, когда пять крупнейших операторов связи страны ("Ростелеком", МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и "ЭР-Телеком") должны предоставлять абонентам доступ к любому из 391 сайтов из определённого списка даже при нулевом балансе на счету клиента.
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Пока проект распространяется только на фиксированный (домашний) интернет. При этом владельцы ресурсов, вошедших в этот перечень, должны создать отдельные версии сайтов, на которых будет отсутствовать трансляция потокового видео (это не касается сайтов категорий культуры, литературы, искусства, образования и обучения, здоровья, науки), а не создавшие таких страниц могут быть исключены из перечня.
"Практически все участники эксперимента согласились с требованием о том, что должны быть облегчённые версии сайтов, без потокового видео. Мы не увидели безумного ажиотажа со стороны пользователей, которые хотели бы иметь этот 391 сайт в облегчённом виде", - сказал Волин. А отвечая на вопрос, не связана ли низкая востребованность проекта с низкой информированностью населения о нем, Волин сказал: "Я слабо себе представляю ажиотажный спрос на автомобильные аптечки".
"У меня этот проект вызывает аналогию с автомобильной аптечкой – это на крайний случай, на непредвиденные обстоятельства и на очень короткий промежуток времени. Не надо превращать автомобильную аптечку в передвижную аптеку на колёсах, у неё функции другие. Потому что подавляющее большинство пользователей так и будут пользоваться традиционными сферами и традиционными способами получения информации, будучи абонентами или кабельных, или мобильных сетей", - пояснил замглавы Минкомсвязи.
Он также добавил, что министерство обсудит с операторами возможность распространения этого проекта и на сети мобильной связи, но большой необходимости в этом не видит. "Особой нужды, на мой взгляд, в этом нет, потому что всё же очень просто – или у абонента мобильного оператора есть связь, или её нет. Когда у вас связи нет, а интернет есть – это тоже такая достаточно экзотическая история. У нас не очень дорогие тарифы. Лучше своевременно его оплачивать и пользоваться полноценным интернетом", - заключил замминистра.
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Алексей ВолинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)ТехнологииОбщество
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