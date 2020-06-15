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Оренбургская область
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Паслер: ФОК в Медногорске откроется в августе
2020-06-15T15:36
оренбургская область
денис паслер
медногорск
оренбургская область
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денис паслер, медногорск, оренбургская область, общество

Паслер: ФОК в Медногорске откроется в августе

15:36 15.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДенис Паслер
Денис Паслер
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ОРЕНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Современный физкультурно-оздоровительный комплекс на городском стадионе Медногорска, сооружаемый в рамках социально-экономического партнерства Оренбургской области и Уральской горно-металлургической компании, планируется открыть в августе этого года, сообщил журналистам губернатор региона Денис Паслер, проверивший состояние соцобъектов города.
"Важно не только контролировать ход текущих работ, но и убедиться, что созданные в прошлом году пространства местные власти и сами жители содержат надлежащим образом. Современный спортивный объект жителям необходим. Строительство движется к завершению, вопросов к подрядчику у местных властей нет. Обсудили планы по благоустройству прилегающей территории. Рассчитываю, что открытие ФОК состоится в августе", - привели в пресс-службе облправительства слова Паслера.
Губернатор отметил, что созданию комфортной среды в Оренбуржье уделяется серьезное внимание, в текущем году на эти цели направлены значительные средства из областного и федерального бюджетов.
Капитальные вложения в строительство ФОК оцениваются в 150 миллионов рублей.
Универсальный спортивный зал ФОК вместит до 150 зрителей, здесь будут два тренажерных зала. В комплексе смогут заниматься не менее 500 воспитанников МАУ "Спортивная школа № 1 г. Медногорска". Планируется и проведение соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу и гандболу.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
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Кроме того, в Медногорске Паслер осмотрел территорию городского парка, ставшего победителем рейтингового голосования по выбору общественной территории для благоустройства. В настоящее время завершается подготовка дизайн-проекта парка, в следующем году из областного бюджета на софинансирование благоустроительных работ будет выделено более 15 миллионов рублей.
Глава региона побывал также в одной из старейших школ области - средней общеобразовательной школе № 1 Медногорска, где в конце марта завершилась первая очередь капитальных ремонтных работ.
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Оренбургская областьДенис ПаслерМедногорскОренбургская областьОбщество
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