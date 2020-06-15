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В России число безработных за два месяца выросло на 1,05 миллиона человек
2020-06-15T16:40
распространение нового коронавируса
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

В России число безработных за два месяца выросло на 1,05 миллиона человек

15:33 15.06.2020 (обновлено: 16:40 15.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число официально зарегистрированных безработных в России за два месяца выросло почти на 1,05 миллиона человек, до 2,424 миллиона, заявил глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента РФ по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
"За два прошедших месяца численность безработных увеличилась на 1 миллион 50 тысяч человек. В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 миллиона 424 тысячи наших граждан", - сказал он.
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При этом по данным на 1 июня это число составляло 2,090 миллиона человек, говорил министр в начале месяца на заседании комитета Совфеда по социальной политике. Таким образом число официально безработных в РФ с начала июня выросло на 334 тысячи человек, или на 16%.
Общее число безработных, по предварительным данным Росстата, на 1 июня составляло более 4,5 миллиона человек, сообщил также Котяков. При этом в апреле текущего года, по данным Росстата, безработными по методологии Международной организации труда классифицировались 4,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше (в марте - 3,5 миллиона человек).
Пик по числу зарегистрированных безработных Минтруда РФ ожидает в третьем квартале 2020 года.
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Распространение нового коронавирусаРоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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