https://ria.ru/20200615/1572952926.html
В Испании ждут 11 тысяч немецких туристов
2020-06-15T16:04
2020-06-15T16:04
туризм
коронавирус covid-19
майорка
туризм
балеарские острова
новости - туризм
германия
испания
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коронавирус covid-19, майорка, туризм, балеарские острова, новости - туризм, германия, испания
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Почти 11 тысяч немецких гостей приедут на Балеарские острова в рамках экспериментальной программы, призванной помочь Испании восстановить свой туристический сектор после пандемии, сообщает
The Guardian.
Страна готовится вновь открыть границы с ЕС и Шенгенской зоной 21 июня.
Около 10 900 немецких туристов планируют прибыть на 47 рейсах и провести на островах не менее пяти дней. Большинство останется на Майорке, также запланированы полеты на Ибицу и на Менорку.
Гости из Германии не будут нуждаться в тестировании на коронавирус, а также их освободят от обязательного двухнедельного карантина.
Тем не менее, они должны будут заполнить анкету о своем здоровье, измерить температуру по прибытии в аэропорт и предоставить властям свои контактные данные и адрес своего жилья. При развитии симптомов коронавируса туристам сделают ПЦР-тест.
Германия была выбрана, так как она отправляет наибольшее число путешественников на острова. За ней следует Великобритания, но там ситуация с заболеваемостью хуже.