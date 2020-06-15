В Испании ждут 11 тысяч немецких туристов

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Почти 11 тысяч немецких гостей приедут на Балеарские острова в рамках экспериментальной программы, призванной помочь Испании восстановить свой туристический сектор после пандемии, Почти 11 тысяч немецких гостей приедут на Балеарские острова в рамках экспериментальной программы, призванной помочь Испании восстановить свой туристический сектор после пандемии, сообщает The Guardian.

Страна готовится вновь открыть границы с ЕС и Шенгенской зоной 21 июня.

Около 10 900 немецких туристов планируют прибыть на 47 рейсах и провести на островах не менее пяти дней. Большинство останется на Майорке, также запланированы полеты на Ибицу и на Менорку.

Гости из Германии не будут нуждаться в тестировании на коронавирус, а также их освободят от обязательного двухнедельного карантина.

Тем не менее, они должны будут заполнить анкету о своем здоровье, измерить температуру по прибытии в аэропорт и предоставить властям свои контактные данные и адрес своего жилья. При развитии симптомов коронавируса туристам сделают ПЦР-тест.