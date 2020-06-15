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В Испании ждут 11 тысяч немецких туристов
2020-06-15T16:04
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коронавирус covid-19, майорка, туризм, балеарские острова, новости - туризм, германия, испания

В Испании ждут 11 тысяч немецких туристов

16:04 15.06.2020
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© Фото : pixabay/ castigatioxesМайорка
Майорка
© Фото : pixabay/ castigatioxes
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Почти 11 тысяч немецких гостей приедут на Балеарские острова в рамках экспериментальной программы, призванной помочь Испании восстановить свой туристический сектор после пандемии, сообщает The Guardian.
Страна готовится вновь открыть границы с ЕС и Шенгенской зоной 21 июня.
Около 10 900 немецких туристов планируют прибыть на 47 рейсах и провести на островах не менее пяти дней. Большинство останется на Майорке, также запланированы полеты на Ибицу и на Менорку.
Гости из Германии не будут нуждаться в тестировании на коронавирус, а также их освободят от обязательного двухнедельного карантина.
Тем не менее, они должны будут заполнить анкету о своем здоровье, измерить температуру по прибытии в аэропорт и предоставить властям свои контактные данные и адрес своего жилья. При развитии симптомов коронавируса туристам сделают ПЦР-тест.
Германия была выбрана, так как она отправляет наибольшее число путешественников на острова. За ней следует Великобритания, но там ситуация с заболеваемостью хуже.
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