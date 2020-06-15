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На Украине назвали способ "противостоять" России
2020-06-15T16:03
россия
донбасс
республика крым
украина
в мире
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https://ria.ru/20200529/1572183263.html
НАТО оно на то и нато, что бы противостоять крупным соперникам , таким как само НАТО . Все у них логично, вот Украину получили с 40 миллионом населением . Серьезный успех . А вот противники НАТО только всему удивляются , и приобретают исключительно проблемы на свою голову в отличии от НАТО, которые расширяя свою мощь , зарабатывают на этом ещё и деньги .
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353
60
россия, донбасс, республика крым, украина, в мире

На Украине назвали способ "противостоять" России

15:33 15.06.2020 (обновлено: 16:03 15.06.2020)
10327
© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Правительство Украины заявило о необходимости переоснастить Вооруженные силы, чтобы противостоять "агрессии" России. Об этом говорится в программе работы кабинета министров, направленной на утверждение Верховной рады.
В документе говорится, что Москва якобы нарушает нормы международного права в Донбассе, а также "оккупировала Крым". В Киеве утверждают, что это сдерживает развитие украинской экономики.
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"Для освобождения и последующей реинтеграции <…> территорий нужны системные инвестиции в укрепление обороноспособности Украины, повышение боевого потенциала ВСУ и других военных формирований", — говорится в проекте постановления.
Также авторы документа отмечают, что Киеву следует искать возможности для налаживания диалога с Москвой по Донбассу и Крыму. Кроме того, на Украине рассчитывают модернизировать армию под стандарты НАТО.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО. Предполагается, что члены альянса будут помогать ей в реформах армии, безопасности, усилении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией.
Как отметил замглавы МИД Александр Грушко, этот шаг свидетельствует о том, что альянс так и не приспособился к новым условиям безопасности и чувствует себя "комфортно", только когда у него есть большой противник. В Госдуме также подчеркивали, что новый статус Украины не имеет ничего общего с полноправным членством в НАТО и не связан напрямую с размещением там вооруженных контингентов.
Первый президент Украины Леонид Кравчук
29 мая, 15:30
Кравчук назвал способ остановить "агрессию" России
13330661880
Обсудить 18
РоссияДонбассРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
НАТО оно на то и нато, что бы противостоять крупным соперникам , таким как само НАТО . Все у них логично, вот Украину получили с 40 миллионом населением . Серьезный успех . А вот противники НАТО только всему удивляются , и приобретают исключительно проблемы на свою голову в отличии от НАТО, которые расширяя свою мощь , зарабатывают на этом ещё и деньги .
15 июня, 15:54
freizdorf
4210063
Тополей на всех хватит
15 июня, 16:04
АМАлександр Марков
5630000
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