На Украине назвали способ "противостоять" России

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Правительство Украины заявило о необходимости переоснастить Вооруженные силы, чтобы противостоять "агрессии" России. Об этом говорится в программе работы кабинета министров, направленной на утверждение Верховной рады.
"Для освобождения и последующей реинтеграции <…> территорий нужны системные инвестиции в укрепление обороноспособности Украины, повышение боевого потенциала ВСУ и других военных формирований", — говорится в проекте постановления.
Также авторы документа отмечают, что Киеву следует искать возможности для налаживания диалога с Москвой по Донбассу и Крыму. Кроме того, на Украине рассчитывают модернизировать армию под стандарты НАТО.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО. Предполагается, что члены альянса будут помогать ей в реформах армии, безопасности, усилении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией.
Как отметил замглавы МИД Александр Грушко, этот шаг свидетельствует о том, что альянс так и не приспособился к новым условиям безопасности и чувствует себя "комфортно", только когда у него есть большой противник. В Госдуме также подчеркивали, что новый статус Украины не имеет ничего общего с полноправным членством в НАТО и не связан напрямую с размещением там вооруженных контингентов.
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