Жена убитого в Атланте афроамериканца назвала его смерть неоправданной

"Я хочу, чтобы они (полицейские – ред.) отправились за решетку. Я хочу, чтобы они столкнулись с теми же последствиями, с какими пришлось бы столкнуться моему мужу, если бы он кого-то убил. Если бы это мой муж застрелил их, его бы посадили в тюрьму. Он бы отбывал пожизненный срок", - цитирует Миллер CBS.

В субботу в Атланте начались протесты в связи с тем, что 27-летний афроамериканец Рэйшард Брукс скончался после того, как при задержании в пятницу был ранен полицейскими. Как сообщала полиция, правоохранители вечером в пятницу приехали по вызову из-за жалобы на то, что машина, в которой спал мужчина, перегородила часть площадки у кафе быстрого питания Wendy's. Они выявили, что Брукс пьян, и попытались его задержать, но тот выхватил у одного из силовиков электрошокер и попытался сбежать. Полицейский выстрелил в мужчину, Брукс умер в больнице после операции. Глава полиции Атланты Эрика Шилдс после произошедшего подала в отставку. Стрелявший полицейский был уволен, а еще одного сотрудника, участвовавшего в задержании Брукса, отстранили от оперативной работы.