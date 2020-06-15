Жена убитого в Атланте афроамериканца назвала его смерть неоправданной

Томика Миллер заявила, что считает убийство своего мужа неоправданным, так как он не представлял никакой угрозы.
"Я хочу, чтобы они (полицейские – ред.) отправились за решетку. Я хочу, чтобы они столкнулись с теми же последствиями, с какими пришлось бы столкнуться моему мужу, если бы он кого-то убил. Если бы это мой муж застрелил их, его бы посадили в тюрьму. Он бы отбывал пожизненный срок", - цитирует Миллер CBS.
В субботу в Атланте начались протесты в связи с тем, что 27-летний афроамериканец Рэйшард Брукс скончался после того, как при задержании в пятницу был ранен полицейскими. Как сообщала полиция, правоохранители вечером в пятницу приехали по вызову из-за жалобы на то, что машина, в которой спал мужчина, перегородила часть площадки у кафе быстрого питания Wendy's. Они выявили, что Брукс пьян, и попытались его задержать, но тот выхватил у одного из силовиков электрошокер и попытался сбежать. Полицейский выстрелил в мужчину, Брукс умер в больнице после операции. Глава полиции Атланты Эрика Шилдс после произошедшего подала в отставку. Стрелявший полицейский был уволен, а еще одного сотрудника, участвовавшего в задержании Брукса, отстранили от оперативной работы.
Участники протестов в субботу поджигали автомобили, били окна и перекрывали дороги. Полиция Атланты для разгона протестующих применила слезоточивый газ.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.