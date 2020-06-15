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Народная милиция ЛНР заявила о ликвидации огневой позиции силовиков
2020-06-15T15:29
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире

Народная милиция ЛНР заявила о ликвидации огневой позиции силовиков

15:29 15.06.2020
2190
© РИА НовостиОфициальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
© РИА Новости
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики уничтожила позицию украинских силовиков в Донбассе, с которой, по данным ЛНР, велся обстрел территории республики и был ранен ополченец, заявил в понедельник журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в ЛНР заявили о ранении сотрудника Народной милиции ЛНР в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории республики.
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"Ответным огнем из незапрещенных (минскими соглашениями, - ред.) видов оружия подразделения Народной милиции подавили огневые точки противника", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что в результате ответного огня Народной милиции ЛНР один украинский силовик погиб и один был ранен.
"Нашей разведкой установлено, что командование Операцией объединенных сил (ООС) в последние дни сильно обеспокоено бесконтрольными действиями военнослужащих ВСУ на линии боевого соприкосновения и принимает отчаянные меры по восстановлению воинской дисциплины и управляемости подразделений", - дополнил Осадчий.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
6811001
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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