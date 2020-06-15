Народная милиция ЛНР заявила о ликвидации огневой позиции силовиков

Ранее в ЛНР заявили о ранении сотрудника Народной милиции ЛНР в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории республики.

Он уточнил, что в результате ответного огня Народной милиции ЛНР один украинский силовик погиб и один был ранен.