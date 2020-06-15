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В Воронеже потушили пожар на хлебозаводе
2020-06-15T15:28
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронеж
фридрих энгельс
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронеж, фридрих энгельс, происшествия

В Воронеже потушили пожар на хлебозаводе

15:28 15.06.2020
836
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в цехе хлебозавода №1 Воронежа, откуда были эвакуированы 47 человек, сообщает главное управление МЧС по региону.
Информация о задымлении в производственном цехе хлебозавода на улице Фридриха Энгельса в Воронеже поступила спасателям в 13.23 мск понедельника. По данным спасателей, в цехе было два очага возгорания, из здания были эвакуированы 47 человек. По предварительной информации, никто не пострадал.
"Пожар ликвидирован, идёт разборка и проливка конструкций", - говорится в сообщении.
Площадь пожара уточняется.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВоронежФридрих ЭнгельсПроисшествия
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