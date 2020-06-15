В Воронеже потушили пожар на хлебозаводе

Информация о задымлении в производственном цехе хлебозавода на улице Фридриха Энгельса в Воронеже поступила спасателям в 13.23 мск понедельника. По данным спасателей, в цехе было два очага возгорания, из здания были эвакуированы 47 человек. По предварительной информации, никто не пострадал.