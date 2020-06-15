Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572952601.html
В Саратовской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
2020-06-15T15:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
саратовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1400x0_80_0_0_a8ac45c5e22f53ae0fdf6506fe018b8c.jpg
саратовская область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572952601.html?chat_room_id=1572952601
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1400x0_80_0_0_a8ac45c5e22f53ae0fdf6506fe018b8c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_208:0:2939:2048_1400x0_80_0_0_4c664b216e7f352af83e755c5bd4f184.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_549:0:2597:2048_1400x0_80_0_0_48d0b7c3043bc17019b1e4e53a1e8e35.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, саратовская область, общество

В Саратовской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

15:29 15.06.2020
124
© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
Перейти в фотобанк
Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Количество пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области снизилось до 185, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 4734 случая заражения коронавирусом, умерли 38 пациентов, выздоровел 2071. По данным минздрава области на 10 июня, в тяжелом состоянии находились 193 пациента с COVID-19, в том числе 79 на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
"По тяжелым пациентам: 113 на кислородной поддержке, 72 пациента на аппаратах искусственной вентиляции легких, из них 31 - на инвазивной", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
По его словам, в стационарах области находятся 1143 пациента с лабораторно подтвержденным коронавирусом, из них у 994 выявили пневмонию. Еще 1236 пациентов проходят лечение амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Замминистра отметил, что зарегистрированный в субботу 38-й летальный исход среди пациентов с коронавирусом связан со смертью 66-летнего мужчины. "(Пациент) длительно страдал ишемической болезнью сердца, был инфаркт миокарда, выраженный атеросклероз, сахарный диабет, плюс ко всему тяжелое течение коронавирусной инфекции с двусторонним поражением легких", - рассказал он.
Шувалов добавил, что в регионе показатель заболеваемости коронавирусом составляет 195,6 случая на 100 тысяч населения, тогда как в целом по РФ - 360,5.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
001000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСаратовская областьОбщество
Рекомендуем
Саратов
Роспотребнадзор оценил рост заболеваемости COVID-19 в Саратовской области
Медик выходит из машины скорой помощи
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Водитель скорой медицинской помощи
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
Пассажирский самолет в небе
В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Армении в Россию
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Петербурге провели более миллиона тестов на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин отметил сокращение тяжелых случаев COVID-19 в Москве
Медицинские работники в больнице
В Ингушетии рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Денис Паслер
Паслер: ФОК в Медногорске откроется в августе
Сотрудник автовокзала проводит дезинфекцию автобуса
В Подмосковье 56 человек оштрафовали за отсутствие масок в транспорте
Медик у машины скорой помощи
В Тюменской области число умерших с COVID-19 достигло 14
Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
В ВОЗ оценили действия России в борьбе с коронавирусом
Врач скорой помощи
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения возгорания бизнес-центра Парус в Тюмени
Количество техногенных пожаров в России снизилось с начала года на 17%
Медик на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
У выздоровевших нашли общее осложнение после коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Министр обороны Японии оценил план размещения американской системы ПРО
08:01Банки отмечают резкий рост спроса граждан на инвестиционные монеты
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
07:38В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
07:37В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
07:35В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
07:31Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии
07:28МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
07:24В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
Лента новостейМолния