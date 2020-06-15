В Саратовской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Количество пациентов с Количество пациентов с коронавирусом , которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области снизилось до 185, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Всего в регионе лабораторно подтверждено 4734 случая заражения коронавирусом, умерли 38 пациентов, выздоровел 2071. По данным минздрава области на 10 июня, в тяжелом состоянии находились 193 пациента с COVID-19, в том числе 79 на аппаратах искусственной вентиляции легких.

"По тяжелым пациентам: 113 на кислородной поддержке, 72 пациента на аппаратах искусственной вентиляции легких, из них 31 - на инвазивной", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

По его словам, в стационарах области находятся 1143 пациента с лабораторно подтвержденным коронавирусом, из них у 994 выявили пневмонию. Еще 1236 пациентов проходят лечение амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.

Замминистра отметил, что зарегистрированный в субботу 38-й летальный исход среди пациентов с коронавирусом связан со смертью 66-летнего мужчины. "(Пациент) длительно страдал ишемической болезнью сердца, был инфаркт миокарда, выраженный атеросклероз, сахарный диабет, плюс ко всему тяжелое течение коронавирусной инфекции с двусторонним поражением легких", - рассказал он.

Шувалов добавил, что в регионе показатель заболеваемости коронавирусом составляет 195,6 случая на 100 тысяч населения, тогда как в целом по РФ - 360,5.