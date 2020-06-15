https://ria.ru/20200615/1572952601.html
В Саратовской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
2020-06-15T15:29
2020-06-15T15:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
саратовская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, саратовская область, общество
САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Количество пациентов с коронавирусом
, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области
снизилось до 185, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 4734 случая заражения коронавирусом, умерли 38 пациентов, выздоровел 2071. По данным минздрава области на 10 июня, в тяжелом состоянии находились 193 пациента с COVID-19, в том числе 79 на аппаратах искусственной вентиляции легких.
"По тяжелым пациентам: 113 на кислородной поддержке, 72 пациента на аппаратах искусственной вентиляции легких, из них 31 - на инвазивной", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
По его словам, в стационарах области находятся 1143 пациента с лабораторно подтвержденным коронавирусом, из них у 994 выявили пневмонию. Еще 1236 пациентов проходят лечение амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.
Замминистра отметил, что зарегистрированный в субботу 38-й летальный исход среди пациентов с коронавирусом связан со смертью 66-летнего мужчины. "(Пациент) длительно страдал ишемической болезнью сердца, был инфаркт миокарда, выраженный атеросклероз, сахарный диабет, плюс ко всему тяжелое течение коронавирусной инфекции с двусторонним поражением легких", - рассказал он.
Шувалов добавил, что в регионе показатель заболеваемости коронавирусом составляет 195,6 случая на 100 тысяч населения, тогда как в целом по РФ - 360,5.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.