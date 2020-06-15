Молдавского бизнесмена Платона выпустят из тюрьмы

"Вячеслав Платон после четырех лет мучений свободен! Одобрен запрос о приостановлении наказания в его отношении. Сколько усилий, но наконец мы услышали, что он невиновный человек, который арестован незаконно", - сообщил Крецу на своей странице в Facebook, отметив, что его клиента выпустят из тюрьмы.