Молдавского бизнесмена Платона выпустят из тюрьмы

КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Суд Кишинева принял решение приостановить исполнение наказания в отношении осужденного на 18 лет бизнесмена Вячеслава Платона, сообщил его адвокат Ион Крецу.
Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло заявил в конце мая, что дело бизнесмена Платона, осужденного на 18 лет за хищения, было фальсифицировано. В понедельник суд Кишинева рассматривал запрос о приостановлении исполнения наказания в отношении Платона и его освобождении из тюрьмы №13.
"Вячеслав Платон после четырех лет мучений свободен! Одобрен запрос о приостановлении наказания в его отношении. Сколько усилий, но наконец мы услышали, что он невиновный человек, который арестован незаконно", - сообщил Крецу на своей странице в Facebook, отметив, что его клиента выпустят из тюрьмы.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, имущество было выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. С 2015 года правоохранительные органы рассматривали в качестве получателей выведенных из банков средств Платона, бизнесмена Илана Шора, а также экс-премьера Владимира Филата. Однако генпрокуратура полагает, что дело Платона было сфальсифицировано.
Бизнесмен Вячеслав Платон также был депутатом в 2009-2010 годах. В апреле 2017-го его приговорили к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России через банки Молдавии более 20 миллиардов долларов и хищении более 20 миллионов долларов из Banca de Economii.