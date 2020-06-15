У суда в Киеве произошла драка между полицейскими и митингующими

КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Драка произошла между полицейскими и митингующими у здания Шевченковского суда в Драка произошла между полицейскими и митингующими у здания Шевченковского суда в Киеве , где избирается мера пресечения экс-главе одесской ячейки " Правого сектора "* Сергею Стерненко по делу об убийстве.

В мае 2018 года неизвестные напали на Стерненко, он был госпитализирован. При этом один из нападавших на Стерненко получил ранение в живот и умер. Одиннадцатого июня пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что правоохранители подозревают Стерненко в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Как следует из трансляции, которую вел украинский телеканал "Прямой", между активистами, которые требуют прекратить преследование Стерненко и сотрудниками спецподразделения полиции произошла драка. Митингующие зажгли файеры.

В ходе потасовки полицейские оттеснили митингующих от входа в здание суда. Кроме того, во время драки были задержаны три человека, их полицейские отвели в автозаки, которые дежурят у здания.

По данным телеканала "Прямой", после драки правоохранители задержали пять человек.

Партия "Голос" заявила, что во время драки возле суда по Стерненко полиция напала на их депутата. "Сегодня под зданием Шевченковского суда полиция задержала митингующих без всяких на то оснований и напала на народного депутата от "Голоса", который пытался остановить полицейский произвол. "Голос" выражает протест из-за задержания активистов и нападения на народного избранника… Мы требуем начала расследования инцидента, выяснения ответственных за нападение и сурового наказания виновных", - говорится в сообщении партии в Facebook.

"Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.