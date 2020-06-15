Паслер присоединился к Всероссийской донорской акции #МыВместе

"Каждый год на оренбургской областной клинической станции переливания крови заготавливают более 17 тысяч литров донорской крови для медицинских организаций региона. Это особенно важно в условиях пандемии. В Оренбуржье 13 тысяч Почетных доноров, и этим регион действительно может гордиться: трудно найти более бескорыстный способ помощи другим людям. Рядом со мной сдавал кровь оренбуржец, который уже победил COVID – теперь его кровь поможет другим. Это достойный поступок", - цитирует пресс-служба слова главы региона Дениса Паслера.