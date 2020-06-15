https://ria.ru/20200615/1572952404.html
Паслер присоединился к Всероссийской донорской акции #МыВместе
2020-06-15T15:23
2020-06-15T15:23
оренбургская область
оренбургская область
общество
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оренбургская область
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оренбургская область, общество
Паслер присоединился к Всероссийской донорской акции #МыВместе
ОРЕНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. В Оренбуржье прошла акция, посвященная Дню донора, ее участниками стали представители различных организаций, общественных объединений, волонтеры-медики, оренбуржцы и губернатор региона, говорится в сообщении пресс-службы правительства области.
"Каждый год на оренбургской областной клинической станции переливания крови заготавливают более 17 тысяч литров донорской крови для медицинских организаций региона. Это особенно важно в условиях пандемии. В Оренбуржье 13 тысяч Почетных доноров, и этим регион действительно может гордиться: трудно найти более бескорыстный способ помощи другим людям. Рядом со мной сдавал кровь оренбуржец, который уже победил COVID – теперь его кровь поможет другим. Это достойный поступок", - цитирует пресс-служба слова главы региона Дениса Паслера.
Представители пресс-службы сообщают, что более 65% доноров в Оренбургской области
– это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. В регионе активно развивается корпоративное донорство: в сдаче крови участвуют сотрудники более 200 организаций области. Более девяноста процентов доноров сдают кровь на безвозмездной основе, до 2,7% возросло число доноров клеток крови (среднее число по России – 2,6%).