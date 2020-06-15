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В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Армении в Россию
2020-06-15T15:22
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В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Армении в Россию

15:22 15.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 15 июн – РИА Новости. Почти 180 россиян вернулись в понедельник на родину вывозным рейсом "Аэрофлота" Ереван - Москва - КазаньМахачкала, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Армении.
"В рамках работы по возвращению на родину граждан РФ, осуществляемой посольством России в Армении в тесной координации с российскими министерствами и ведомствами во главе с оперативным штабом при правительстве России, 15 июня компания "Аэрофлот" выполнила вывозной авиарейс по маршруту Ереван - Москва - Казань - Махачкала. Данным рейсом домой смогли вернуться 179 россиян", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook.
Дипломаты консульского отдела посольства координировали регистрацию и посадку пассажиров в международном аэропорту "Звартноц" и помогали гражданам, уточнили в диппредставительстве.
"Все прошло в штатном режиме с соблюдением всех рекомендованных комендатурой Армении мер безопасности. В общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 1270 человек. Работа по организации возвращения россиян домой продолжается", - подытожили в посольстве.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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