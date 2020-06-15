В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Армении в Россию

Дипломаты консульского отдела посольства координировали регистрацию и посадку пассажиров в международном аэропорту "Звартноц" и помогали гражданам, уточнили в диппредставительстве.

"Все прошло в штатном режиме с соблюдением всех рекомендованных комендатурой Армении мер безопасности. В общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 1270 человек. Работа по организации возвращения россиян домой продолжается", - подытожили в посольстве.