Адвокат рассказал, в какой момент могут обменять Уилана

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сроки возможного обмена осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на отбывающих наказание в США россиян Константина Ярошенко или Виктора Бута не стоит привязывать к обжалованию приговора, считает адвокат Иван Павлов.
Мосгорсуд в понедельник приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж, защита заявила, что подаст апелляцию. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.
"Надеюсь, что вышестоящие инстанции будут пересматривать этот приговор, 16 лет - срок очень большой. Обмен - это редкость, необходимо учитывать и политическую ситуацию, насколько дипломатические ведомства смогут договориться, насколько у них совпадает интерес. Юридическое оформление обмена идет в виде президентского акта о помиловании лиц, он происходит после того, как их освобождают от наказания. Например, украинских моряков обменяли еще до того, как дело поступило в суд, поэтому не стоит привязываться к каким-то актам", - сказал Павлов, который защищал нарушителей границы, задержанных после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года и переданных Украине в сентябре 2019-го.
Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя приговор Уилану, Москва не раз предлагала Вашингтону варианты обмена граждан двух стран, уже отбывающих наказание. Никаких имен при этом озвучено не было – но важно то, что концептуально МИД РФ "по-прежнему придерживается этой позиции", то есть возможности обмена.
Вчера, 02:05Уголовное дело Пола Уилана
Адвокат американца Владимир Жеребенков подтвердил, что такая возможность обговаривается. По его утверждению, Служба внешней разведки России "с декабря… ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко". Сама СВР ничего не комментирует.