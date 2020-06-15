Адвокат рассказал, в какой момент могут обменять Уилана

"Надеюсь, что вышестоящие инстанции будут пересматривать этот приговор, 16 лет - срок очень большой. Обмен - это редкость, необходимо учитывать и политическую ситуацию, насколько дипломатические ведомства смогут договориться, насколько у них совпадает интерес. Юридическое оформление обмена идет в виде президентского акта о помиловании лиц, он происходит после того, как их освобождают от наказания. Например, украинских моряков обменяли еще до того, как дело поступило в суд, поэтому не стоит привязываться к каким-то актам", - сказал Павлов, который защищал нарушителей границы, задержанных после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года и переданных Украине в сентябре 2019-го.