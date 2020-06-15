Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572952073.html
В Швейцарии за сутки выявили 14 заражений коронавирусом
2020-06-15T15:19
распространение нового коронавируса
евросоюз
великобритания
швейцария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1400x0_80_0_0_41087446235aacba8fbff501f9a07bbc.jpg
великобритания
швейцария
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572952073.html?chat_room_id=1572952073
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1400x0_80_0_0_41087446235aacba8fbff501f9a07bbc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_183:0:2914:2048_1400x0_80_0_0_1f635315c61cb800549ad18b675c2343.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_524:0:2572:2048_1400x0_80_0_0_02a6e01f97f04007245aeeadf852f2aa.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евросоюз, великобритания, швейцария, в мире

В Швейцарии за сутки выявили 14 заражений коронавирусом

15:19 15.06.2020
110
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 15 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. За сутки 14 новых зараженный COVID-19 выявлено в Швейцарии, с момента вспышки в стране заболело 31 131 человек, заявили в понедельник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 15 июня за сутки в стране было зарегистрировано 14 новых заражений (23 накануне), скончавшихся нет. Таким образом, общее число заболевших составило 31 131 человек, всего скончалось 1677 человек.
Всего с начала эпидемии было проведено 461 128 тестов на выявление COVID-19. Вирус был найден в 8% случаев.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек.
Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
011001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаЕвросоюзВеликобританияШвейцарияВ мире
Рекомендуем
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Число зараженных коронавирусом на Филиппинах превысило 26 тысяч
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 22 165
Сотрудники скорой помощи в Швейцарии
В Швейцарии выявили более 30 новых случаев COVID-19
Сотрудник ресторана возле таблички Теперь открыто в Сан-Антонио
В США за сутки выявили более 19 тысяч новых случаев COVID-19
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1773
Таллин
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1974
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
В ВОЗ рассказали, как COVID-19 мог попасть на рынок в Пекине
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Бельгии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 39 тысяч
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Число случаев COVID-19 в Португалии превысило 37 тысяч
Улицы Вифлеема во время режима карантинной блокады
Число случаев коронавируса на палестинских территориях достигло 685
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министры здравоохранения России и Катара обсудят ситуацию с COVID-19
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Финляндии число заразившихся коронавирусом достигло 7108
Задержание подростка, подозреваемого в планировании массового убийства
Прокуратура проконтролирует дело о планировавшемся нападении в Волгограде
Молоток в зале судебных заседаний
Молдавского бизнесмена Платона выпустят из тюрьмы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Министр обороны Японии оценил план размещения американской системы ПРО
08:01Банки отмечают резкий рост спроса граждан на инвестиционные монеты
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
07:38В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
07:37В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
07:35В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
07:31Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии
07:28МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
07:24В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
Лента новостейМолния