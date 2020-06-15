https://ria.ru/20200615/1572952073.html
В Швейцарии за сутки выявили 14 заражений коронавирусом
2020-06-15T15:19
2020-06-15T15:19
распространение нового коронавируса
евросоюз
великобритания
швейцария
в мире
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евросоюз, великобритания, швейцария, в мире
ЖЕНЕВА, 15 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова.
За сутки 14 новых зараженный COVID-19 выявлено в Швейцарии
, с момента вспышки в стране заболело 31 131 человек, заявили в понедельник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 15 июня за сутки в стране было зарегистрировано 14 новых заражений (23 накануне), скончавшихся нет. Таким образом, общее число заболевших составило 31 131 человек, всего скончалось 1677 человек.
Всего с начала эпидемии было проведено 461 128 тестов на выявление COVID-19. Вирус был найден в 8% случаев.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек.
Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза
, ЕАСТ и Великобритании
.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.