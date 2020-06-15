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Суд в Киеве рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко
2020-06-15T15:25
донбасс
петр порошенко
украина
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донбасс, петр порошенко, украина, в мире

Суд в Киеве рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко

15:19 15.06.2020 (обновлено: 15:25 15.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Печерский районный суд Киева 18 июня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, сообщило в понедельник издание "Украинские новости" со ссылкой на источник.
В Госбюро расследований Украины 10 июня сообщили, что Порошенко вручили письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по уголовному делу. Экс-президента подозревают в том, что он вынудил главу Службы внешней разведки назначить своим заместителем Сергея Семочко, занимавшего должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты заявили, что отказались принимать подозрение, которое им пытались вручить незаконно. По данным офиса генпрокурора, следователи готовят ходатайство об аресте экс-президента.
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"Печерский районный суд Киева 18 июня рассмотрит избрание для бывшего президента Петра Порошенко, которому сообщили о подозрении, меры пресечения. Ходатайство было подано в суд несколько дней назад", - говорится в сообщении.
При этом собеседник агентства не уточнил, какую меру пресечения просят прокуроры. Он добавил, что правоохранительные органы будут учитывать действия Порошенко и, возможно, изменят свое ходатайство о мере пресечения.
В июле 2018 года Семочко, занимавший должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины, был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. В начале октября 2018 года вышло журналистское расследование Bihus.info, где утверждалось, что в 2015-2017 годах, во время конфликта в Донбассе, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений - селе Козин под Киевом - стоимостью несколько миллионов долларов.
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Также в расследовании говорилось, что семья "украинского разведчика и контрразведчика" Семочко числится в базах данных налогоплательщиков России. Впоследствии украинская контрразведка подтвердила наличие российского гражданства у жены Семочко. Порошенко в апреле 2019 года уволил Семочко.
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ДонбассПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
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