Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20200615/1572951727.html
В Вологде к 2022 году построят ледовый дворец на 1,5 тысячи человек
2020-06-15T15:13
вологодская область
вологда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152171/69/1521716925_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_466856df834f685862e936fde43ab7db.jpg
https://ria.ru/20200602/1572354796.html
вологда
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572951727.html?chat_room_id=1572951727
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152171/69/1521716925_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_466856df834f685862e936fde43ab7db.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152171/69/1521716925_167:0:2834:2000_1400x0_80_0_0_d5d9a3210d7595ed720ee2577671c9b4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152171/69/1521716925_501:0:2501:2000_1400x0_80_0_0_6b5c1f80da2c4ec507b8fdf39bd7850e.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вологда

В Вологде к 2022 году построят ледовый дворец на 1,5 тысячи человек

15:13 15.06.2020
50
© РИА Новости / Роман Галкин / Перейти в фотобанкГород Вологда
Город Вологда
© РИА Новости / Роман Галкин
Перейти в фотобанк
ВОЛОГДА, 15 июн – РИА Новости. В Вологде приступили к строительству ледового дворца, стоимость объекта оценивается в 650 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства области.
Открыть дворец планируют в 2022 году ко Дню города, отмечаемому в июне.
Большая часть средств - около 400 миллионов рублей - будет выделена из областного бюджета, еще 240 миллионов составит федеральное финансирования по проекту "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Субсидию региону предоставят в 2021 году.
"Дефицит искусственного льда в Вологде ощущался всегда, имеющаяся ледовая площадка на улице Пугачева загружена полностью. Финансирование получено под гарантии областного правительства по созданию школы олимпийского резерва. Объект будет предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею и фигурному катанию на коньках, проведению оздоровительных мероприятий и соревнований областного масштаба", - рассказал губернатор области Олег Кувшинников во время посещения стройплощадки.
Посетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
2 июня, 15:47Вологодская область
Налог для самозанятых введут на Вологодчине с августа
Объект имеет интересное архитектурное решение, площадь здания переменной этажности составит более девяти тысяч квадратных метров. К спортивному залу с ледовым полем и трибунами на 800 мест будет примыкать блок вспомогательных и административно-бытовых помещений. В здании разместятся спортивные и тренажерные залы, фойе с помещениями для торговли и общественного питания. Ледовую площадку оснастят современным акустическим и световым оборудованием для проведения различных мероприятий. Пропускная способность комплекса оценивается в 1,5 тысячи человек в сутки.
000000
Обсудить 0
Вологодская областьВологда
Рекомендуем
Вологда
Вологодская область не будет проводить парад Победы 24 июня
Выставка Небесные покровители Армии и Флота России в парке Патриот. Москва, 2020.
Выставка необычных икон открылась в парке "Патриот"
Протестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
Экс-разведчик СВР назвал главную причину беспорядков в США
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями
Прохожие на Пушкинской площади в Москве
Эксперт рассказал, как избежать новых заражений после снятия мер по COVID
Певец Филипп Киркоров
Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ
Рейтинг регионов по благосостоянию семей по итогам 2019 года
Рейтинг российских регионов по благосостоянию семей
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
Путин допустил создание в России средств борьбы с гиперзвуковым оружием
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
В 13 городах России отменили праздничные шествия в честь Победы
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии
Полицейские у оптового рынка Синьфади в Пекине
В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины готов начать переговоры с Лавровым
Девушка со смартфоном и банковской картой
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Собянин рассказал об этапе снятия ограничений в июле
Певица Любовь Успенская
Эксперт ОП заявил, что Успенская оказывает "медвежью услугу" Ефремову
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Министр обороны Японии оценил план размещения американской системы ПРО
08:01Банки отмечают резкий рост спроса граждан на инвестиционные монеты
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
07:38В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
07:37В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
07:35В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
07:31Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии
07:28МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
07:24В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
Лента новостейМолния