https://ria.ru/20200615/1572951727.html
В Вологде к 2022 году построят ледовый дворец на 1,5 тысячи человек
2020-06-15T15:13
2020-06-15T15:13
вологодская область
вологда
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вологда
ВОЛОГДА, 15 июн – РИА Новости
. В Вологде
приступили к строительству ледового дворца, стоимость объекта оценивается в 650 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства области.
Открыть дворец планируют в 2022 году ко Дню города, отмечаемому в июне.
Большая часть средств - около 400 миллионов рублей - будет выделена из областного бюджета, еще 240 миллионов составит федеральное финансирования по проекту "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Субсидию региону предоставят в 2021 году.
"Дефицит искусственного льда в Вологде ощущался всегда, имеющаяся ледовая площадка на улице Пугачева загружена полностью. Финансирование получено под гарантии областного правительства по созданию школы олимпийского резерва. Объект будет предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею и фигурному катанию на коньках, проведению оздоровительных мероприятий и соревнований областного масштаба", - рассказал губернатор области Олег Кувшинников во время посещения стройплощадки.
Объект имеет интересное архитектурное решение, площадь здания переменной этажности составит более девяти тысяч квадратных метров. К спортивному залу с ледовым полем и трибунами на 800 мест будет примыкать блок вспомогательных и административно-бытовых помещений. В здании разместятся спортивные и тренажерные залы, фойе с помещениями для торговли и общественного питания. Ледовую площадку оснастят современным акустическим и световым оборудованием для проведения различных мероприятий. Пропускная способность комплекса оценивается в 1,5 тысячи человек в сутки.