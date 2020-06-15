В Вологде к 2022 году построят ледовый дворец на 1,5 тысячи человек

ВОЛОГДА, 15 июн – РИА Новости. В . В Вологде приступили к строительству ледового дворца, стоимость объекта оценивается в 650 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства области.

Открыть дворец планируют в 2022 году ко Дню города, отмечаемому в июне.

Большая часть средств - около 400 миллионов рублей - будет выделена из областного бюджета, еще 240 миллионов составит федеральное финансирования по проекту "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Субсидию региону предоставят в 2021 году.

"Дефицит искусственного льда в Вологде ощущался всегда, имеющаяся ледовая площадка на улице Пугачева загружена полностью. Финансирование получено под гарантии областного правительства по созданию школы олимпийского резерва. Объект будет предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею и фигурному катанию на коньках, проведению оздоровительных мероприятий и соревнований областного масштаба", - рассказал губернатор области Олег Кувшинников во время посещения стройплощадки.