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Помпео потребовал немедленного освобождения Пола Уилана
2020-06-15T17:09
дело пола уилана
россия
пол уилан
майк помпео
сша
в мире
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Вот отсидит 16 лет и немедленно отпустим.
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Пусть сначала Бута освободят, а там посмотрим.
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дело пола уилана, россия, пол уилан, майк помпео, сша, в мире

Помпео потребовал немедленного освобождения Пола Уилана

15:10 15.06.2020 (обновлено: 17:09 15.06.2020)
90510
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану, осужденному в РФ за шпионаж, и требует его немедленного освобождения.
"Возмущен вынесенным сегодня приговором Полу Уилану... Обращение российских властей с Полом продолжает вызывать ужас, и мы требуем его немедленного освобождения", - написал госсекретарь в Twitter.
Помпео заявил, что суд проходил в условиях секретности, доказательства вины Уилана предъявлялись тайно, а свидетели защиты были лишены должного доступа к процессу.
Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Обвинение запрашивало для Уилана 18 лет колонии строгого режима. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
За процессом пристально следили в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу: в деле гриф "совершенно секретно", рассмотрение проходило в закрытом от посторонних режиме.
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
Вчера, 11:33
Посол США в Москве возмутился приговором Уилану
За время содержания под стражей Уилан регулярно жаловался на состояние здоровья, качество медицинской помощи, запрет звонить родителям, угрозы со стороны сотрудников СИЗО и другие вещи.
В итоге звонки домой ему разрешили спустя 16 месяцев ареста и недавно провели операцию по удалению грыжи, но рекомендованных посольством США медиков не допустили, сочтя, что в этом нет необходимости. Посол США в России Джон Салливан называл процесс над Уиланом "непрозрачным".
Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
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168439503772
Обсудить 102
Дело Пола УиланаРоссияПол УиланМайк ПомпеоСШАВ мире
Популярные комментарии
Вот отсидит 16 лет и немедленно отпустим.
15 июня, 15:26
А Андрей Мартынов
244172026
Пусть сначала Бута освободят, а там посмотрим.
15 июня, 15:47
yyar-braz
6830000
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Адвокат рассказал, в какой момент могут обменять Уилана
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