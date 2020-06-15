Торгпред призвал российский бизнес активизировать работу в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июн – РИА Новости. Желающим вести бизнес в Индии российским бизнесменам надо стать более активными, заявил торговый представитель РФ в Индии Александр Рыбас в интервью российским журналистам.
"Чтобы активизировать такое сотрудничество, нужно более активно работать нашему бизнесу. Это раз. Активную позицию занимают представители такой ассоциации бизнесменов как "Деловая Россия", у них есть бизнес-посол. Наши компании должны быть конкурентоспособны. Потому что индийский рынок – это рынок во многом насыщенный такими товарами, которые может наш малый и средний бизнес предложить. Индийские бизнесмены очень тщательно подходят к выбору партнера. Что-то быстро написать, один раз встретиться и ожидать, что ты подпишешь контракт, такого быть не может. Они очень хорошо осведомлены, что происходит на рынках той продукции, которую они закупают", - отметил торгпред.
"Я считаю, что нашему бизнесу нужно просто активнее изучать рынок, активнее выходить на индийский рынок. В последний месяц мы провели ряд видеоконференций, в том числе очень хорошую видеоконференцию по инициативе Сбербанка России с участием торгпредства, Российского экспортного центра, посвященную поставкам подсолнечного масла, рафинированного, нерафинированного на рынок Индии. Я думаю, что результаты обязательно будут", - добавил Рыбас.
Он отметил, что Россия оказывает поддержку своим бизнесменам, в частности, через создание Российского экспортного центра и через поддержку торгпредств за рубежом.
"Оказывается поддержка со стороны государства. Например – создание российского экспортного центра, создание специализированного страхового агентства. Это все делается. И торговое представительство в большой степени работает и на малый, и на средний бизнес. Поскольку крупный бизнес легче устанавливает связи. Он может устанавливать связи непосредственно через механизм межправкомиссии, которая у нас проводится ежегодно", - отметил Рыбас.
По его мнению, развитию торговых связей мешает отсутствие транспортного коридора.
"Сегодня, чтобы доставить груз из Индии в Россию и из России в Индию, необходимо 40-45 суток. Как только будет создан международный транспортный коридор с перевалкой в портах, с использованием железной дороги на территории Ирана, этот срок сократится на 10-15 суток. Сами понимаете, что такое 10-15 суток для движения товара. У нас существовала и активно работала линия Владивосток - Мадрас (ныне Ченнаи). Сейчас речь идет о том, чтобы эту линию восстанавливать. У нас нет авиационного грузового сообщения между Москвой и Нью-Дели. Бизнес устроен таким образом, что его нельзя подталкивать, его можно только заинтересовать. Государство должно создавать условия, над этим государство и работает. Но и бизнес, купцы должны быть оборотисты. Успех приходит, только когда мы работаем вместе", - добавил торгпред.