Торгпред призвал российский бизнес активизировать работу в Индии

Он отметил, что Россия оказывает поддержку своим бизнесменам, в частности, через создание Российского экспортного центра и через поддержку торгпредств за рубежом.

"Оказывается поддержка со стороны государства. Например – создание российского экспортного центра, создание специализированного страхового агентства. Это все делается. И торговое представительство в большой степени работает и на малый, и на средний бизнес. Поскольку крупный бизнес легче устанавливает связи. Он может устанавливать связи непосредственно через механизм межправкомиссии, которая у нас проводится ежегодно", - отметил Рыбас.