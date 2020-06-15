https://ria.ru/20200615/1572951452.html
Малышева рассказала, как не допустить появление прыщей от маски
2020-06-15T15:08
2020-06-15T15:46
распространение нового коронавируса
россия
елена малышева
здоровье
общество
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россия, елена малышева, здоровье, общество
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева
объяснила на своем канале в YouTube
, как ношение медицинской маски может спровоцировать появление прыщей.
Она рассказала, что многие люди, начав носить маску, начали жаловаться на акне. В интернете даже появился термин "маскне", которым называют прыщи, вызываемые длительным ношением медицинской маски.
"Когда вы надеваете маску, <…> выдыхаете туда воздух, слюну, сопли. Это всегда жидкость, микроорганизмы и белок. Таким образом, для любых микробов есть и питание, и влага. Через час маска становится влажной от конденсата и сама представляет угрозу", — пояснила Малышева.
Есть простой способ предотвратить угрозу, добавила врач.
"Причиной развития прыщей на лице под маской является концентрация микробов. Хотите вы или нет, это говорит о том, что вы носите ее долго и не меняете. В медицине положено маску менять каждые два часа. <…> Маску сняли — и умылись", — отметила Малышева.
Однако прыщи могут возникнуть и не от маски, в этом случае нужно выяснять причины — это может быть гормональное нарушение, повышенная выработка кожного сала и другие факторы. Назначать лечение должен врач, напомнила Малышева.