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Малышева рассказала, как не допустить появление прыщей от маски
2020-06-15T15:46
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россия, елена малышева, здоровье, общество

Малышева рассказала, как не допустить появление прыщей от маски

15:08 15.06.2020 (обновлено: 15:46 15.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева объяснила на своем канале в YouTube, как ношение медицинской маски может спровоцировать появление прыщей.
Она рассказала, что многие люди, начав носить маску, начали жаловаться на акне. В интернете даже появился термин "маскне", которым называют прыщи, вызываемые длительным ношением медицинской маски.
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"Когда вы надеваете маску, <…> выдыхаете туда воздух, слюну, сопли. Это всегда жидкость, микроорганизмы и белок. Таким образом, для любых микробов есть и питание, и влага. Через час маска становится влажной от конденсата и сама представляет угрозу", — пояснила Малышева.
Есть простой способ предотвратить угрозу, добавила врач.

"Причиной развития прыщей на лице под маской является концентрация микробов. Хотите вы или нет, это говорит о том, что вы носите ее долго и не меняете. В медицине положено маску менять каждые два часа. <…> Маску сняли — и умылись", — отметила Малышева.

Однако прыщи могут возникнуть и не от маски, в этом случае нужно выяснять причины — это может быть гормональное нарушение, повышенная выработка кожного сала и другие факторы. Назначать лечение должен врач, напомнила Малышева.
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