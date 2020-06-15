Германия поддержит компанию, разрабатывающую вакцину от COVID-19

Ранее CureVac, которая в июне планирует начать испытания препарата при участии добровольцев, сообщила о первых позитивных результатах тестов вакцины от COVID-19 на доклинической стадии исследования. Разработка вакцины ведется с января, в июне, "самое позднее в июле", компания намерена начать исследование при участии почти 100 человек", сказал он. Если они будут положительными, CureVac начнет более масштабные клинические испытания при участии нескольких тысяч человек.