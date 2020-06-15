https://ria.ru/20200615/1572951419.html
Германия поддержит компанию, разрабатывающую вакцину от COVID-19
2020-06-15T15:08
2020-06-15T15:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
kfw
петер альтмайер
германия
в мире
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коронавирус covid-19, kfw, петер альтмайер, германия, в мире
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Правительство ФРГ
инвестирует 300 миллионов евро в немецкую фармацевтическую компанию CureVac, которая занимается разработкой вакцины от COVID-19, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на министра экономики Петера Альтмайера
и владельца контрольного пакета акций CureVac бизнесмена Дитмара Хоппа.
По данным издания, через немецкий государственный банк KfW
государство приобретает долю в CureVac в размере 23%. При этом отмечается, что целью является обеспечение финансовой безопасности компании, государство не собирается влиять на деловую политику CureVac.
"Технология Curevac имеет потенциал развития новых вакцин и терапевтических возможностей лечения для многих людей, а также потенциал предоставить их в распоряжение посредством рынка", - заявил Альтмайер.
Ранее CureVac, которая в июне планирует начать испытания препарата при участии добровольцев, сообщила о первых позитивных результатах тестов вакцины от COVID-19 на доклинической стадии исследования. Разработка вакцины ведется с января, в июне, "самое позднее в июле", компания намерена начать исследование при участии почти 100 человек", сказал он. Если они будут положительными, CureVac начнет более масштабные клинические испытания при участии нескольких тысяч человек.
Финансирование данных работ на сумму в более чем 80 миллионов евро намерен поддержать ЕС. Компания CureVac существует с 2000 года, она была создана на базе университета Тюбингена. Ранее власти ФРГ жестко отреагировали на попытку администрации США
выкупить права на новую вакцину против коронавируса, разработкой которой занимается CureVac.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.