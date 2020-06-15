В РПЦ поддержали польского президента за позицию по ЛГБТ

Дуда на прошлой неделе заявил в предвыборной речи, что в Польше "нет и не будет семьи ни в каком другом виде, кроме как исключительно союз женщины и мужчины, это единственная конституционно допустимая форма". Он также заявил, что не допустит усыновления детей однополыми парами и назвал ЛГБТ-течение чуждой для Польши идеологией.