https://ria.ru/20200615/1572951280.html
В РПЦ поддержали польского президента за позицию по ЛГБТ
2020-06-15T15:05
2020-06-15T15:05
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
польша
в мире
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новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, польша, в мире
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости.
Позиция лидера Польши
Анджея Дуды по отношению к пропаганде ЛГБТ вызывает уважение, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
.
Дуда на прошлой неделе заявил в предвыборной речи, что в Польше "нет и не будет семьи ни в каком другом виде, кроме как исключительно союз женщины и мужчины, это единственная конституционно допустимая форма". Он также заявил, что не допустит усыновления детей однополыми парами и назвал ЛГБТ-течение чуждой для Польши идеологией.
"Какими бы ни были отношения Польши и России при президенте Анджее Дуде, твердая позиция главы польского государства в отношении пропаганды гомосексуализма вызывает уважение. Есть еще в Евросоюзе политики, которые пытаются противостоять агрессивному навязыванию всем и всюду ЛГБТ-повестки и беспощадному подавлению всякого инакомыслия на этот счет", - написал Легойда в своем Telegram.
"Христианские ценности - наши общие европейские ценности, в том числе и с Польшей. Кстати, понятие брака как союза мужчины и женщины закрепляется и в предлагаемых поправках к Конституции РФ", - подытожил представитель Русской церкви.