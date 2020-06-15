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Религия и мировоззрение
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В РПЦ поддержали польского президента за позицию по ЛГБТ
2020-06-15T15:05
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
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новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, польша, в мире

В РПЦ поддержали польского президента за позицию по ЛГБТ

15:05 15.06.2020
0
© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената
Президент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената
© AP Photo / Czarek Sokolowski
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Позиция лидера Польши Анджея Дуды по отношению к пропаганде ЛГБТ вызывает уважение, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Дуда на прошлой неделе заявил в предвыборной речи, что в Польше "нет и не будет семьи ни в каком другом виде, кроме как исключительно союз женщины и мужчины, это единственная конституционно допустимая форма". Он также заявил, что не допустит усыновления детей однополыми парами и назвал ЛГБТ-течение чуждой для Польши идеологией.

"Какими бы ни были отношения Польши и России при президенте Анджее Дуде, твердая позиция главы польского государства в отношении пропаганды гомосексуализма вызывает уважение. Есть еще в Евросоюзе политики, которые пытаются противостоять агрессивному навязыванию всем и всюду ЛГБТ-повестки и беспощадному подавлению всякого инакомыслия на этот счет", - написал Легойда в своем Telegram.

"Христианские ценности - наши общие европейские ценности, в том числе и с Польшей. Кстати, понятие брака как союза мужчины и женщины закрепляется и в предлагаемых поправках к Конституции РФ", - подытожил представитель Русской церкви.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаПольшаВ мире
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