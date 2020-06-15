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В ЛНР заявили, что сбили БПЛА силовиков в Донбассе
2020-06-15T15:04
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
в мире
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, в мире

В ЛНР заявили, что сбили БПЛА силовиков в Донбассе

15:04 15.06.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по подконтрольному ополченцам поселку Лозовое в Донбассе, заявил в понедельник журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков, в том числе населенного пункта Лозовое.
"Благодаря слаженным действиям наших расчетов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО)… нарушитель воздушного пространства республики был оперативно выявлен, опознан и уничтожен", - заявил Осадчий.
По его словам, украинские силовики использовали беспилотник для корректировки огня при попытке обстрелять объекты гражданской инфраструктуры в районе Лозового.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
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