https://ria.ru/20200615/1572951208.html
В ЛНР заявили, что сбили БПЛА силовиков в Донбассе
2020-06-15T15:04
2020-06-15T15:04
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
в мире
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, в мире
ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости.
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики
сбила беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по подконтрольному ополченцам поселку Лозовое в Донбассе
, заявил в понедельник журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий
.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков, в том числе населенного пункта Лозовое.
"Благодаря слаженным действиям наших расчетов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО)… нарушитель воздушного пространства республики был оперативно выявлен, опознан и уничтожен", - заявил Осадчий.
По его словам, украинские силовики использовали беспилотник для корректировки огня при попытке обстрелять объекты гражданской инфраструктуры в районе Лозового.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.