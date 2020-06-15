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Жена Бута заявила, что готова написать обращение о его обмене на Уилана
2020-06-15T16:49
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Жена Бута заявила, что готова написать обращение о его обмене на Уилана

15:00 15.06.2020 (обновлено: 16:49 15.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил ТургиевАлла Бут
Алла Бут
© РИА Новости / Михаил Тургиев
БАНГКОК, 15 июн – РИА Новости. Алла Бут, жена российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в американской тюрьме, сообщила РИА Новости, что готова написать обращение к властям США об обмене ее мужа на осужденного в России американца Пола Уилана.
Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Обвинение запрашивало для Уилана 18 лет колонии строгого режима. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
"Сейчас, после окончания суда над Уиланом, если наши дипломаты и адвокаты Виктора сочтут уместным обращение к властям США от имени семьи с просьбой об обмене Виктора, я такое обращение, конечно, напишу", - сказала она.
Алла Бут отметила, что ранее неоднократно обращалась в МИД РФ с просьбой рассмотреть вопрос об обмене ее мужа на американского гражданина Уилана.
"Мы неоднократно обращались в МИД России с просьбой рассмотреть различные варианты действий, которые могли бы привести к освобождению моего мужа и возвращению его на Родину, в том числе речь шла и о варианте обмена на Пола Уилана, такое обращение мы сделали через некоторое время после ареста американского гражданина", - сообщила она.
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"В сентябре прошлого года, во время моей встречи в Вашингтоне с послом РФ в США Анатолием Антоновым, на которой также были американские адвокаты Виктора, этот вопрос поднимался, обмен рассматривался, как один из вариантов дальнейших действий. А перед отъездом из Америки я еще раз встретилась с американскими адвокатами, участвовавшими на различных этапах в деле моего мужа, которые также, в числе прочих, выдвигали и эту идею", - пояснила она.
Юридически тогда было понятно, что любые разговоры об обмене могут начаться только после окончания процесса над Уиланом в Москве, добавила жена Бута.
"И в сентябре, и в ноябре на встречах обсуждались и другие варианты действий, от работы с правозащитными организациями России и США до обращения Виктора к президенту США с петицией о помиловании, и мы были готовы к любым действиям, которые могли бы способствовать возвращению моего мужа домой", - сказала она.
Алла Бут отметила, что к настоящему моменту ее муж отбыл в американской тюрьме половину 25-летнего срока, к которому его приговорил суд в Нью-Йорке. Этот срок назвала неадекватным сама федеральный судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе и вынужденная приговорить Бута к 25 годам как минимальному сроку по предъявленным обвинениям после того, как присяжные вынесли обвинительный вердикт, напомнила жена Бута.
"Половина срока – это веское основание для любых действий, направленных на освобождение заключенного, объяснили мне американские адвокаты – будь то обмен, помилование или любая другая форма освобождения на гуманитарных основаниях",- сказала она.
"Конечно, обмен – это самый реальный вариант, наверно, даже единственный, потому что взывать к человеческим чувствам американской администрации в деле Виктора бесполезно, слишком много небылиц и черного пиара накручено вокруг этого дела и самой фигуры Виктора в США", - добавила жена Бута.
Бут также сказала, что, узнав о приговоре Уилану, вспомнила, как в Нью-Йорке выносили приговор ее мужу и что Виктору пришлось пережить во время предварительного заключения.
"Никакого сравнения с условиями содержания Уилана в Лефортовском изоляторе. Виктору пришлось пройти и через голод, и через холод, и полное отсутствие дневного света, и через психологическое давление, и откровенную травлю в СМИ", - напомнила она.
"Сразу вспоминается скандал, который подняли американцы вокруг праздничной индейки, которую запретили передавать Уилану в Лефортово в американский День благодарения. Да и выглядел он на суде ухоженным и хорошо кормленным, если вспомнить телерепортажи того времени", - сказала жена Бута.
"Мне кажется, в Лефортовском СИЗО Уилан не мог почувствовать себя по-настоящему в тюремной обстановке, в отличие от Виктора, которого в эту обстановку погрузили с первых дней после вывоза из Таиланда в США. В Таиланде перед вывозом в Америку Виктора держали в одном блоке с приговоренными к смертной казни, но и туда можно было передавать готовую еду и книги, и можно было с ним видеться, хотя бы через стекло. В Нью-Йорке ничего такого разрешено не было", - рассказала она.
Бут подчеркнула, что "Виктор, в отличие от Уилана, задержанного с поличным, никаких действий, представлявших реальную и непосредственную угрозу для США, не совершал". "Его осудили на основании высказываний, скрытно записанных агентами американских спецслужб, и показаний откровенно продажного "свидетеля", - напомнила Бут.
"Еще, наверно, я хотела бы взглянуть сейчас в глаза родным Уилана. Думаю, я не увижу в них и толики той боли, через которую пришлось пройти нам за последние 12 с половиной лет", - сказала она.
"Надеюсь, что Виктор как-то узнает о приговоре Уилану. Я ему сообщить не могу – с ним опять нет связи, он, как и все заключенные спецблока, в котором он находится, сейчас закрыт в камере из-за пандемии и протестов в США", - сказала Алла Бут.
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Вчера, 02:05
Уголовное дело Пола Уилана
21200512
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ЛефортовоПол УиланМоскваВашингтон (город)СШААлла БутВиктор БутВ мире
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