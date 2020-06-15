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Торгпред рассказал о сотрудничестве Индии и России в области медицины
2020-06-15T14:59
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Торгпред рассказал о сотрудничестве Индии и России в области медицины

14:59 15.06.2020
77
© РИА Новости / Евгений БезекаНью-Дели
Нью-Дели
© РИА Новости / Евгений Безека
Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июн - РИА Новости. Индия направила России 13 миллионов таблеток гидроксихлорохина из запрошенных 105 миллионов, поставки закончатся к концу года, сообщил российским журналистам торговый представитель РФ в Индии Александр Рыбас.
"В этом году в связи с пандемией коронавируса медицинское направление, связанное со взаимным товарооборотом медоборудования, средств индивидуальной защиты, лекарственных средств, имеет большее значение, чем в предыдущие годы. Хотел бы отметить, что индийская сторона в этот непростой период идет навстречу просьбам нашего правительства, большая работа проведена МИД Индии. По запросу посольства России получено разрешение на поставку 105 миллионов таблеток гидроксихлорохина сульфата, который необходим для поддержки заболевших коронавирусом, общей стоимостью 13,1 миллиона долларов. По состоянию на сегодня, 13 миллионов таблеток на сумму 1,7 миллиона долларов отгружено и поставлено в Россию, оставшаяся часть должна быть поставлена до конца текущего года", - сказал он.
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Он также отметил, что по запросу министерства промышленности и торговли Российской Федерации торгпредство оказывало поддержку российской компании BIOCOM по поставке активного вещества для начала производства таблеток гидроксихлорохина в России.
"Была поставлена пробная партия для того, чтобы произвести около 150 тысяч таблеток. Далее объемы будут расти", - отметил он.
По словам торгпреда, внимание в экономическом сотрудничестве России и Индии уделяется не только медицинскому, но и другим направлениям двустороннего сотрудничества, прежде всего вопросам экспорта.
"Большое внимание уделяется несырьевому экспорту, он составляет почти 2/3 от всего объема экспорта в Индию. Что касается направлений, по которым осуществляется экспорт из России, то помимо экспорта энергоресурсов, машин и оборудования, драгоценных металлов и камней, химической продукции мы видим и значительный потенциал в развитии других перспективных направлений сотрудничества. Это судостроение и авиастроение, которые отдельно отмечены в декларации о стратегическом партнерстве. Это железнодорожная отрасль, металлургия, медицинское оборудование, цифровые технологии, переработка мусора, водоочистка, лесопромышленный комплекс и другие", - отметил Рыбас.
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Он подчеркнул, что торгово-экономические отношения Индии и России развиваются довольно энергично, поступательно и устойчиво.
"Например, в 2019 году по сравнению с 2018 годом товарооборот между Российской Федерацией и Республикой Индия вырос на 2,3% и составил 11,28 миллиарда долларов. При этом РФ сохраняет позицию нетто-экспортера, экспорт из России превышает импорт из Индии. Нужно сказать, что основные направления, по которым осуществляется торгово-экономическое сотрудничество, соответствуют положениям декларации о стратегическом партнерстве", - добавил торгпред.
По его словам, самое главное сейчас – "поднять уровень наших торгово-экономических отношений до того высокого уровня, который характеризует политический диалог между нашими странами".
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