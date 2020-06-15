Около 80 тысяч москвичей ежегодно становятся донорами крови

"Хотел поздравить с Днем донора и доноров, и врачей, и поблагодарить более 80 тысяч москвичей, которые каждый год сдают кровь, спасая больных, оказывая им огромное содействие в выздоровлении. Спасибо отдельное тем, кто сдает сегодня плазму крови с антителами, которые спасают людей от тяжелых случаев коронавируса. Спасибо докторам, которые создали службу крови, отделение в 52-ой больнице одно из старейших в Москве, в этом году ему исполняется 50 лет", - сказал Собянин.