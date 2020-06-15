Около 80 тысяч москвичей ежегодно становятся донорами крови

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Порядка 80 тысяч жителей Москвы ежегодно становятся донорами крови. Об этом сообщил в понедельник в ходе посещения отделения переливания крови Городской клинической больницы - 52 мэр Москвы Сергей Собянин.
"Хотел поздравить с Днем донора и доноров, и врачей, и поблагодарить более 80 тысяч москвичей, которые каждый год сдают кровь, спасая больных, оказывая им огромное содействие в выздоровлении. Спасибо отдельное тем, кто сдает сегодня плазму крови с антителами, которые спасают людей от тяжелых случаев коронавируса. Спасибо докторам, которые создали службу крови, отделение в 52-ой больнице одно из старейших в Москве, в этом году ему исполняется 50 лет", - сказал Собянин.
По его словам, Московская служба крови - одна из самых крупнейших в мире и самых эффективных. Он добавил, что город сам себя обеспечивает необходимым для переливания крови.
"Как мне сказали доктора, 50% (зараженных коронавирусом) людей, которые уже практически с гарантией должны были идти в реанимационное отделение, после переливания плазмы крови с антителами, пошли на поправку. Это здорово. Неожиданный поворот службы крови, которая всегда была необходима и спасала тысячи людей", - добавил мэр.
Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, ежегодно в столице заготавливается свыше 160 тысяч литров цельной крови, ежедневно в медицинские организации выдается около 200 литров донорской крови. В 2019 году в медицинские организации города было передано более 42,8 тысяч литров эритроцитсодержащих сред, более 51,9 тысячи лечебных доз тромбоконцентрата и около 30,4 тысячи литров свежезамороженной плазмы. Кроме того, в прошлом году в Москве донорами стали порядка 86,7 тысячи человек, из которых более 83,3 тысячи человек - безвозмездные доноры. Впервые стали донорами около 38,4 тысячи человек.
"Больше доноров выбирают донации тромбоцитов, таких доноров в прошлом году было более 5,5 тысяч человек, ежегодный прирост составляет до 15%. За 2019 год было осуществлено более 186,2 тысяч донаций крови и ее компонентов. Такой объем позволяет полностью стабильно обеспечивать потребности медицинских организаций в качественных компонентах донорской крови", - заключили в пресс-службе.